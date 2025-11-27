﻿• Este preescolar, situado en el corazón de Tibás, urge cambiar 500 láminas de zinc por seguridad de los niños

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JUAN, Tibás. Miles de estudiantes se han formado en las aulas del kínder de escuela Miguel Obregón Lizano, uno de los centros educativos más antiguos y queridos del cantón. Hoy, este centro requiere de la ayuda de los tibaseños para seguir por muchos años más.

Techos en mal estado y goteras en las aulas y oficinas son el problema que enfrentan los niños y personal del kínder Miguel Obregón, según comenta con preocupación Mauren Villegas, directora de este centro educativo.

“No se han hecho reparaciones en 52 años. Por eso estamos organizando una campaña de recolección de láminas de zinc para los arreglos que necesitan los techos de la institución. La campaña seguirá durante todo el mes de octubre. Me da miedo que un torbellino o lluvia fuerte nos levante el techo”.

Familias tibaseñas se dieron cita en el auditorio del kinder, Miguel Obragón para apoyar a esta institución.

Llamado a empresas y voluntarios

Las láminas de zinc que se necesitan son las largas y anchas de calibre 26, sin pintar. Puede entregarlas directamente en el kínder o, si prefiere hacer su donación en efectivo, tiene disponible el sinpemóvil 8898-4111, a nombre de la Junta de Educación Jardín de Niños Miguel Obregón.

En una alegre jornada, el pasado 3 de octubre la Miguel Obregón se llenó de tibaseños que disfrutaron de un bingo, juegos tradicionales y ventas de comidas, y aportaron su granito de arena para el arreglo de los techos de la institución. Sin embargo, todavía faltan recursos.

El alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado asistió a la actividad en el kínder e hizo un llamado a la comunidad para que se solidaricen con la causa. “Nosotros desde la Municipalidad ya asumimos varios compromisos para mejorar algunas áreas del recinto y con ello nos sumamos a esta campaña”.

Mauren Villegas, diectora de este centro educativo entregó un certificado de apoyo al alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado.

Apoyemos

En los próximos días el kínder hará una rifa de artículos deportivos firmados por jugadores de Saprissa y del Club Sport Herediano para recabar fondos. Además, la directora Mauren Villegas hizo un llamado a los comercios y empresas de Tibás que puedan apadrinar esta iniciativa ya que los materiales son muchos y la urgencia se hace cada vez más grande.

“Quiero solicitar ayuda a las empresas de nuestro cantón, ya sea en especie o por medio de aporte económico a la Junta de Educación. También agradecemos a las personas con experiencia que puedan donar su tiempo como voluntarios en la instalación. Este centro educativo es de todos y y hay que trabajar juntos para hacerla florecer”, señaló la directora del kínder.