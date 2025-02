SE INAUGURA EL CENTRO DE LA CULTURA EN GARABITO LEON XIII

• Centro de la Cultura en Garabito, León XIII por fin abre sus puertas a la comunidad, el martes 18 de febrero después de un largo periodo de espera, vecinos contentos con obras

José Luis Cojal Estrada, periodicogentehoy@yahoo.com

GARABITO, León XIII, Tibás. Se escribe una historia en este distrito de la León XIII con la inauguración del primer Centro de Cultura ubicado en la comunidad de Garabito, será este próximo martes 18 de febrero cuando abra sus puertas para prestar el servicio a todos los vecinos del cantón de Tibás, un lugar que albergará música, arte, cultura, recreación y mucho más.

Hace muchos años funcionó como la sede del programa de Hogares Crea, sin embargo, con el tiempo se deterioró y era guarida de personas habitantes de la calle, estaba en completo abandono.

Esta obra se hace una realidad, gracias al programa Tibás y Coslada, el cual es cofinanciado por la Unión Europea, que permitió construir esta moderna infraestructura con un valor aproximado a los ¢358 millones, donde el gobierno local tibaseño invirtió un 40%.

La nueva infraestructura cuenta con dos plantas, un anfiteatro al aire libre, más de 10 salones con apertura a luz natural y ventanales, un salón adaptado para talleres, charlas y cursos, rampas de acceso, zonas verdes y será un edificio muy colorido que se convertiría en el hogar de la Orquesta Sinfónica del Sinem León XIII, un lugar que albergará música, arte, cultura, recreación y mucho más.

Gran expectativa viven los vecinos al conocer la apertura del Centro de Cultura el martes 18 de febrero, esperan muchos beneficios y oportunidades que les pueda ofrecer, no solo en cultura sino en varias áreas que podrían definirse.

El objetivo de la Municipalidad de Tibás es darle continuidad a la infraestructura de los salones comunales, ubicados a la par. Se espera crear una agenda cultural bastante amplia donde ofrezcan una variedad de cursos y talleres gratuitos para todo el cantón de Tibás.

• Apoyo

Consultados los vecinos sobre la próxima inauguración, en la mayoría de sus opiniones coincidieron que era aceptable que se haya construido esta obra, “estaba en abandono y era muy peligro transitar por esta sector, esta muy bonita las instalaciones y es muy importante que tenga mucha seguridad para que se mantenga en perfectas condiciones el Centro de Cultura.

Gerardo Araya, dirigente comunal y exregidor. Un impulsador para que se instale el Centro de Cultura en esta comunidad, dijo, “muy contento, se dio una buena lucha y hoy es una realidad que servirán para el beneficio de todos los tibaseños, un agradecimiento a la Unión Europea y hacer un llamado a todos los vecinos para cuidar estas instalaciones que servirán para sacar a los niños y jóvenes de las calles”.

Mario Sánchez, vecino de este distrito explica, “como dirigente comunal y escritor, es de mucho agrado contar con este Centro Cultural que tanto nos hacía falta y que ya se inaugure después de estar abandonada las instalaciones, permitirá cobijar a grupos de desean darse a conocer en la música, arte, pintura, escritores y en muchas ramas de la cultura, que les permitan tener un espacio donde desarrollar su talento”.

Lizzette Rodríguez, ex candidata a la Alcaldía, ex regidora y expresidenta del Concejo Municipal y vecina de esta comunidad, destaca la importancia que esta institución abra sus puertas a la cultura del cantón, “Gustosos esperando la inauguración para que la comunidad pueda gozar de todas las cosas que se puedan dar, no es solamente el Sinem. Esperamos en Dios que se puedan dar muchas cosas más como pintura, danza, baile folclóricos, participación y oportunidad a las mujeres jefas de hogar que están deseosas que abran para aprender pintar, tejer, bordar, realizar repostería y otras cosas que las beneficien a su familias. Estamos muy ansiosos de verlo abierto y que todos puedan disfrutarlo y cuidarlo”.