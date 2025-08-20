﻿• Este 27 de julio es una fecha inolvidable para los tibaseños

José Luis Cojal, periodicogentehoy@yahoo.com

TIBÁS. El cantón de Tibás, ubicado en la provincia de San José, celebró con gran entusiasmo sus 111 años de fundación. La fecha, que se conmemora el 27 de julio, es un momento para recordar y honrar la rica historia y tradición de este cantón urbano.

Un Día de Fiesta y Celebración

Las instalaciones del parque central de Tibás estuvieron abarrotadas de tibaseños que se reunieron para disfrutar de una jornada llena de actividades y entretenimiento. La celebración incluyó:

El alcalde, Alejandro Alvarado (sueter azul), sus vicealcaldes y los integrantes del Concejo Municipal participaron en las actividades del 111 aniversario del cantón de Tibás.

– Concurso para mascotas: En la mañana, las mascotas tuvieron su espacio con concursos y premios, incluyendo el salchicha más largo.

– Entretenimiento para niños: El show de Los Pirulos animó a los más pequeños de la casa, y también hubo un toro mecánico, inflables, pintacaritas y granizado para todos.

Lo más esperado, el super chifrijo giganate, con gran alegría participaron los tibaseños a las actividades que realizó la Municipalidad para celebrar 111 de fundación de este cantón.

– Super Chifrijo gigante: En la tarde, las familias pudieron deleitarse con el chifrijo más grande de Costa Rica, una delicia oriunda del cantón tibaseño gracias a Corderos Bar.

– Música y baile: Para la noche, las agrupaciones de La Kuarta, Gatillazo y Jecsinior calentaron el ambiente y el parque se convirtió en la mejor pista de baile.

Un Cantón con Historia y Cultura

Tibás es un cantón con una rica historia y cultura. Su nombre significa “río de aguas claras” en lengua indígena huetar, y es conocido por ser un lugar donde la industria y el comercio se combinan. El cantón ha sido escenario de importantes eventos históricos y ha sido hogar de grandes deportistas, líderes comunales y maestros.

Un legado que Continuará

La celebración de los 111 años de Tibás es un recordatorio de la importancia de honrar el pasado y seguir adelante con determinación y pujanza. Los tibaseños se reunieron para celebrar su historia y tradición, y para reafirmar su compromiso con el progreso y el desarrollo de su cantón.