• Este 27 de julio es una fecha inolvidable para los tibaseños
José Luis Cojal, periodicogentehoy@yahoo.com
TIBÁS. El cantón de Tibás, ubicado en la provincia de San José, celebró con gran entusiasmo sus 111 años de fundación. La fecha, que se conmemora el 27 de julio, es un momento para recordar y honrar la rica historia y tradición de este cantón urbano.
Un Día de Fiesta y Celebración
Las instalaciones del parque central de Tibás estuvieron abarrotadas de tibaseños que se reunieron para disfrutar de una jornada llena de actividades y entretenimiento. La celebración incluyó:
– Concurso para mascotas: En la mañana, las mascotas tuvieron su espacio con concursos y premios, incluyendo el salchicha más largo.
– Entretenimiento para niños: El show de Los Pirulos animó a los más pequeños de la casa, y también hubo un toro mecánico, inflables, pintacaritas y granizado para todos.
– Super Chifrijo gigante: En la tarde, las familias pudieron deleitarse con el chifrijo más grande de Costa Rica, una delicia oriunda del cantón tibaseño gracias a Corderos Bar.
– Música y baile: Para la noche, las agrupaciones de La Kuarta, Gatillazo y Jecsinior calentaron el ambiente y el parque se convirtió en la mejor pista de baile.
Un Cantón con Historia y Cultura
Tibás es un cantón con una rica historia y cultura. Su nombre significa “río de aguas claras” en lengua indígena huetar, y es conocido por ser un lugar donde la industria y el comercio se combinan. El cantón ha sido escenario de importantes eventos históricos y ha sido hogar de grandes deportistas, líderes comunales y maestros.
Un legado que Continuará
La celebración de los 111 años de Tibás es un recordatorio de la importancia de honrar el pasado y seguir adelante con determinación y pujanza. Los tibaseños se reunieron para celebrar su historia y tradición, y para reafirmar su compromiso con el progreso y el desarrollo de su cantón.