﻿• Ayuntamiento realiza obras en aceras, alrededor de la clínica Coopesaín y la Clorito Picado

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.com

TIBAS. En el exterior de la clínica Rodrigo Fournier, más conocida como Coopesaín, pueden notarse grandes cambios en su alrededores en la infraestructura, la Municipalidad de Tibás está culminando la construcción de aceras totalmente nuevas con paradas de buses inclusivas y pasos peatonales, no solo para los pacientes sino para quienes vienen a la Feria del Agricultor, al Estadio Saprissa, a los distintos comercios, o que caminan por los alrededores.

El alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado, informó al Periódico Gente sobre el avance de estas obras y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los tibaseños.

“En el sector de la Clínica, antes, las aceras estaban totalmente destruidas, y eso imposibilitaba el libre tránsito de adultos mayores, incluso de mujeres embarazadas que podían sufrir una caída. Y para las personas con discapacidad era imposible acceder con silla de ruedas. Con estas nuevas aceras todos estarán seguros”, comentó el alcalde.

Las aceras a los alrededores de la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas, han sido reconstruidas, vienen a dar mayor seguridad a los peatones en especial a las personas adultas mayores.

Este proyecto de infraestructura tiene un avance del 60% y ya se está en el perfilado para colocar pasos peatonales las esquinas y también frente a la entrada de Emergencias, lo que da más seguridad para cruzar la calle.

“Los adultos mayores son grandes beneficiados de estas mejoras que estarán listas para mediados de noviembre. En ese momento entregaremos la nueva infraestructura para todos los tibaseños, junto a mejoras en otros sectores del cantón, porque lo que estamos trabajando es la mejora integral de la infraestructura cantonal para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, comentó Alvarado.

Antes y después las ceras reconstruidas en el sector de la Clínica Coopesain.

Nuevas aceras y mejores parques

Las aceras de la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas, han sido reconstruidas en un trabajo muy similar al de la clínica de Tibás, ya que son los dos centros de salud más grandes del cantón y la afluencia de personas es importante.

“Ahora lo único que nos falta es la acera nueva de la caseta de buses, frente a la iglesia San Agustín, tendrá un andén accesible para sillas de ruedas, adultos mayores y todas las personas. Esto lo hacemos en convenio con la Fundación Cruza y estará listo a finales de noviembre”, comentó el alcalde tibaseño.

Los vecinos de Cuatro Reinas también serán beneficiarios del convenio entre la Municipalidad de Tibás y la Fundación Cruza: van a estrenar en este mes una parada de buses inclusiva con andén para sillas de ruedas y adultos mayores, pues la acera de esta antigua terminal está muy dañada. Igualmente, esta misma obra se va a desarrollar en las paradas de buses del parque de San Juan de Tibás, en el costado norte y costado sur.

“En el parque de Tibás se van a hacer paradas completamente nuevas y se va a elevar la acera para el andén de seguridad. También estamos trabajando en el parque de Cipreses, cerca de Linda Vista, en Llorente y Co-lima, y tenemos una lista de 10 parques más que vamos a remozar, por lo que les solicitamos paciencia con nuestras cuadrillas pues van estar trabajando mucho en estas semanas para el bienestar de todos los tibaseños”, concluyó el alcalde Alejandro Alvarado.