Alcalde de Tibás desmiente a diputado Villalta

redaccion@periodicogente.co.cr

Ante la denuncia interpuesta por el diputado del Frente Amplio, Jose María Villalta, donde indicó que el alcalde de Tibás, Carlos Cascante Duarte, es parte de los 17 jerarcas que solicitaron un incremento salarial en el presupuesto municipal, Cascante desmiente tal acusación y demuestra que su salario no ha sido modificado con algún aumento.

Por el contrario, el alcalde tibaseño tendrá una disminución de ¢1.053.769 a partir de mayo del 2020, lo que representa un 23%, sumado a eso al jerarca municipal también se le rebaja ¢693.572.00 por concepto del impuesto sobre la renta. Tal y como lo hace constar en el acta extraordinaria No. 094 del Concejo Municipal de Tibás, folio No. 116, en el cual se señala que no habrá un aumento alguno y folio No. 117 donde se confirma la rebaja del salario.

Dicho documento es el sustento legal con el cual se aprobó el presupuesto para el periodo 2020, entregado a la Contraloría General de la República.

“Respecto a lo manifestado por el diputado Villalta, es totalmente erróneo. Ya que siempre me he caracterizado por ser un funcionario que cumple y respeta las normas jurídicas. En este caso lo señalado en el artículo 42 y el transitorio No. 35 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dijo Cascante Duarte.

Inclusive desde que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635, en diciembre del 2018, el alcalde tibaseño solicitó de manera inmediata suspender algún aumento a su salario desde el año 2019.

“… me permito informarle que a partir de la entrada en vigencia de la Ley mencionada, el salario que recibo por el cargo de Alcalde Municipal, así como el de la vicealcaldesa, no sufrirá ningún incremento salarial durante los próximos dos años en apego absoluto a la norma transitoria…”, así lo indica en el Memorando MT-AL-001-2019, enviado el 07 de enero del 2019 al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Tibás.

Además ese mismo departamento municipal confirmó que Cascante no ha recibido ningún incremento en su salario, como lo detalla el oficio adjunto MT-RRHH-011-2020.

Por lo tanto el alcalde, solicita una aclaración pública por parte del diputado para no tener que acudir a otras instancias.

“Por lo que esperaría que el señor diputado ofrezca a la opinión pública una aclaración y corrección sobre la información que publicó” concluyó el jerarca municipal.