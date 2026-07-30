CAPACITACIONES GRATUITAS FORTALECERÁN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BLANDAS DE LAS MUJERES POLÍTICAS

INAMU abre matrícula para cursos. Las capacitaciones se impartirán de manera virtual y gratuita mediante la plataforma Zoom.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) abrió la convocatoria para una nueva oferta de cursos virtuales gratuitos de formación política dirigidos a mujeres lideresas de todo el país. El propósito de estos cursos es fortalecer las capacidades de las mujeres en: liderazgo en comunidades y organizaciones; participación ciudadana y ejercicio de los derechos políticos.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el INAMU para promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como el desarrollo de habilidades que contribuyan a la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria.

Ofertas de capacitación

Para esta ocasión, el INAMU habilitó tres cursos, el primero de ellos es Liderazgos Transformadores, el cual está dirigido a mujeres interesadas en fortalecer competencias para el liderazgo, la participación y la incidencia en distintos ámbitos de la vida pública.

El segundo es Habilidades Blandas, orientado al fortalecimiento de capacidades personales y sociales que favorecen la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y el desarrollo de liderazgos.

Finalmente, el curso Violencia contra las mujeres en la política, orientado al análisis de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en los espacios políticos, el fortalecimiento de los derechos políticos y la promoción de una participación libre de discriminación y violencia.

Los cursos se impartirán de manera virtual mediante la plataforma Zoom. Las mujeres interesadas pueden inscribirse o solicitar información a través del WhatsApp al 8671-9862 o por medio del correo electrónico: inscripcioncursos@inamu.go.cr.

Modalidad:

Virtual, mediante plataforma ZOOM

Descripción:

Se brindan 3 cursos virtuales y GRATUITOS los cuales son:

“Liderazgos Transformadores”, dirigido a mujeres interesadas en fortalecer competencias para el liderazgo, la participación y la incidencia en distintos ámbitos de la vida pública.

Grupo 1: 3, 10, 24 y 31 de agosto y 7 de septiembre. Horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Grupo 2: 4, 11 y 25 de agosto y 1° y 8 de septiembre. Horario de 9:00 a 12:00 m.d.

“Habilidades Blandas”, orientado al fortalecimiento de capacidades personales y sociales que favorecen la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y el desarrollo de liderazgos.

Grupo 1: 26 de agosto y 9 y 16 de septiembre. Horario de 9:00 a 12:00 m.d.

Grupo 2: 23 y 30 de septiembre y 7 de octubre. Horario de 9:00 a 12:00 m.d.

“Violencia contra las Mujeres en la Política”, formación para el análisis de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en los espacios políticos, el fortalecimiento de los derechos políticos y la promoción de una participación libre de discriminación y violencia.

Grupo 1: 5, 12 y 26 de agosto. Horario de 9:00 a 12:00 m.d.

Grupo 2: 6, 13 y 27 de agosto. Horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Requisitos:

Mujeres.

Fechas

Agosto y septiembre

Para inscripción:

inscripcioncursos@inamu.go.cr

Contacto para ampliar información:

WhatsApp: 8671-9862

Para más información pueden ingresar al portal web del INAMU: https://www.inamu.go.cr/es/web/inamu/cursos-virtuales-del-centro-de-

formaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica

Mayor información:

Unidad de Comunicación Tel. 25278456 / 2527-8457 COM-025-2026