Jóvenes con talento a cumplir sus sueños en los Estados Unidos

• Gabriel Zúñiga Barboza y Fabrizio Aguilera Brenes, Joyas del EMVA brillarán en Estados Unidos

Alejandro Fonseca Hidalgo, periodicogentehoy@yahoo.com

SAN ISIDRO, Coronado. Un par de estudiantes del Colegio Enrique Malavassi Vargas están empezando a cumplir su sueño en los Estados Unidos. Se trata de Gabriel Zúñiga Barboza, de familia de Coronado y quien vivía en la Trinidad de Mora-via, además de Fabrizio Aguilera Brenes de San Rafael de Montes de Oca, ambos con 18 años de edad.

Mónica Malavassi, Directora Deportiva del EMVA cuenta que siente mucho orgullo al ver a estos muchachos crecer. “Desde que los chicos están en el Amadita les transmitimos la filosofía de que son estudiantes atletas y deben buscar la excelencia en ambos campos. Fabrizio desde preescolar estaba con nosotros y conversamos de que el deporte da muchas posibilidades. Es tan satisfactorio hacer un buen trabajo como meter un gol.

Gabriel Zúñiga Barboza

Gabriel entró a sétimo para buscar ese apoyo en ese sueño que hoy es una realidad.

Conversamos con ambos, ya ubicados en Estados Unidos y aseguran estar disfrutando la oportunidad.

¿Qué deportes ha practicado?

Fabricio: Empecé en la escuela con fútbol, también estuve en baloncesto y atletismo.

Gabriel: solo fútbol desde los 6 años.

¿Qué posición juega?

Fabricio: Ahora estoy en fútbol y puedo jugar de delantero o mediocampista.

Gabriel: Defensa central.

¿Qué va a estudiar?

Fabricio: Fisioterapia. La carrera dura 4 años.

Gabriel: Administración de empresas. La carrera dura cinco años.

¿En qué universidad estará?

Fabricio: Voy a la Fort Lewis College de Colorado.

Gabriel: En la Louisiana Christian University.

¿Cómo logra la beca en Estados Unidos?

Fabricio: Los pilares fueron ser responsable y disciplinado.

Gabriel: Yo estaba en el equipo de fútbol Consultants y desde que llegué a ese equipo me hablaron de la opción de la beca. Llegó una oportunidad de la universidad y me empecé con todo los tramites.

¿Cuánto vital es que el estudio vaya de la mano del deporte?

Fabricio: Es muy importante eso y el estudio no se puede dejar de lado. Cuando uno termine la carrera debe estar preparado con algo.

Gabriel: Si, son igual de importantes los dos porque la beca es condicionada, debo llevar buenas notas y tener buen rendimiento en la cancha. No puedo descuidar ninguna de las dos partes.

Fabrizio Aguilera Brenes

¿Cuánto importante ha sido el apoyo del EMVA para cumplir su sueño?

Fabricio: Siempre ha sido de gran ayuda en lo académico. Es un lugar donde están muy pendiente de que uno haga las cosas. La familia Malavassi ha sido de gran apoyo.

Gabriel: Importantísimo. Yo estuve en el EMVA los cinco años de colegio. Es una institución de muy alta calidad y sobre todo con el inglesque me ha ayudado muchísimo. La parte deportiva es envidiable. Siempre me dieron un gran apoyo.

¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre?

Fabricio: Me gusta mucho ver deportes, como partidos de baloncesto, fútbol americano, tenis, por ejemplo. También jugar videojuegos o salir a comer.

Gabriel: Me gusta mucho ir al gimnasio y usando tengo tiempo libre entreno por mi cuenta. Además me gusta estar con mi familia. No va a ser fácil pero el equipo está formado por muchos internacionales.

¿Consejo a la juventud que no sabe de estas opciones?

Fabricio: El mejor consejo que les puedo dar es que sean disciplinados y que sean responsables. En el estudio y en el deporte es muy importante la disciplina. Ser perseverante y darlo todo.

Gabriel: Que sí hay opciones, muchos entrenadores me dicen que ellos hubieran querido tener esta oportunidad. En Estados Unidos hay muchas universidades y ligas y ellos tienen interés en estudiantes internacionales.