Alcalde tiene claro el camino a seguir en el cantón

• Diego López detalla en qué se está trabajando: Piscina, plantel y plan regulador, son las prioridades

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.com

MORAVIA. El alcalde de Moravia, Diego López, analiza para este año 2025 fue vital valorar en qué momento estaban los proyectos a realizar, cual era su situación y la posibilidad de ponerlos a caminar. Sin duda se tuvo que priorizar y uno en que se profundizará es el de la piscina, la cual se ubicará en el Parque Recreativo del Norte, detrás de Lincoln Plaza.

“Estamos salvando el tema de la piscina. El ICODER está teniendo mucha presión, incluso mediática, no solo aquí sino en otros cantones que llevan varios años y no se han ejecutado y preguntan qué ha pasado. Nosotros desde que ingresamos, hemos tenido como prioridad el proyecto de la piscina. Ha sido fundamental para nuestra gestión y por eso nos metimos con todo a salvar el proyecto”, informó López.

Destacó el alcalde, “el punto de que yo ya me he reunido con don Donald Rojas, director del ICODER, con don Royner Mora el ministro del Deporte. Le hicimos una nueva propuesta técnica. Ellos están de acuerdo técnicamente y estamos unidos con el Concejo Municipal que nos ha apoyado en esta nueva propuesta”.

Revela que tuvieron conversaciones “duras y fuertes” con el Comité Cantonal de Deportes, donde ellos aceptaron que no están en la capacidad de ejecutar el proyecto. “Ya habían pasado prácticamente cuatro años y no habían puesto ni un block. Nos movimos desde la alcaldía para salvar el proyecto y al final lo estamos salvando, pero vamos a tener que cambiar un poquito las prioridades”.

ICODER había dado un monto, pero por el tiempo que han aumentado los costos y la Municipalidad debe poner una contrapartida para poder hacer la piscina. A finales de este año ya podrían estar con la construcción, ya que deben hacer ajustes en planos y diseños.

“Lamentablemente el Comité de Deportes y el funcionario que tenía a cargo el proyecto no lo hicieron de la mejor manera y se manejan eventuales sanciones, pues nos metieron en este zapato. El proyecto se está salvando y se va a lograr hacer”, dijo.

El alcalde, Diego López nos atendió en su oficina para darlos los detalles de las prioridades de los trabajos a efectuarse en el cantón.

Indica que para los que preguntan por el tema del “Mercadito” sí se hará, pero después. “Lo vamos a evolucionar para que sea un espacio multiuso y de mayor aprovechamiento. Los anteriores regidores, contrarios a nosotros, no lo quisieron aprobar y lo votaron en contra. No es que no se vaya a hacer, pero en el orden de prioridades primero está la piscina”, argumenta.

El ecoplantel

Recuerda como Somos Mora-via siempre ha tenido en su agenda la creación de un plantel municipal, que en este caso se llamará ecoplantel.

“Resulta que el plan regulador no permite que en Moravia haya un plantel municipal. Ya logramos que podamos utilizar un lote en el sector de Los Sitios. Ahí estará la clínica y el ecoplantel. Será muy moderno y sustentable, hasta con paneles solares. Tendrá un espacio adecuado para los funcionarios. Invertiremos cerca de 600 millones de colones y eso ya está el presupuesto”. Esperan unos estudios para sacar de la licitación”, explicó el alcalde.

El plan regulador

López indica que el INVU ya inició la revisión del plan regulador y que se pusieron a sus órdenes para lo que requieran. En un plazo de un mes ya estaría en primer informe. “Proyectamos a que de este año no pase y para nosotros es importantísimo porque viene junto al tema del desarrollo. Queremos que se vea el cantón como un lugar de inversión, por ejemplo, de zonas francas e inversión inmobiliaria”.

Para el mes de marzo presentarán la VUI Ventanilla Única de Inversión, en conjunto con Pro-comer, desde donde se podrán hacer trámites digitales, tales como sacar patentes comerciales.