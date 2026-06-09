Municipalidad destacaentre las más competitivas del país

Alcalde de Santo Domingo, Jorge Fonseca resalta cuarto lugar nacional y anuncia avances en importantes proyectos

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Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SANTA DOMINGO. La Municipalidad de Santo Domingo continúa consolidándose como una de las instituciones locales más destacadas de Costa Rica. Así lo confirmó el alcalde Jorge Fonseca, tras darse a conocer que el gobierno local obtuvo el cuarto lugar nacional en el Índice de Competitividad, ubicándose entre las mejores municipalidades del país.

Trabajo conjunto

Fonseca aseguró que este resultado refleja el trabajo conjunto entre la administración municipal, el Concejo Municipal, los funcionarios y las comunidades del cantón. “Es importantísimo porque sabemos que somos una municipalidad que viene trabajando bien. Estar en cuarto lugar entre las mejores municipalidades del país es demasiado bueno”, manifestó el alcalde.

El jerarca municipal explicó que Santo Domingo ha logrado mantenerse en posiciones destacadas en distintas mediciones nacionales, incluyendo índices de gestión municipal y competitividad.

“Todos esos índices son fundamentales porque nos dan herramientas para medir la gestión y saber hacia dónde debemos encaminarla”, señaló.

No obstante, reconoció que aún existe una tarea pendiente en materia de transparencia institucional.

“Estar en cuarto lugar entre las mejores municipalidades del país refleja el esfuerzo y compromiso de toda la administración municipal”, destacó el alcalde Jorge Fonseca.

Así avanzan las obras de techado de la piscina municipal, uno de los proyectos que actualmente ejecuta la Municipalidad de Santo Domingo.

Las obras en el parque central, donde ya inició la construcción del anfiteatro y continúan los trabajos de remodelación.

Patricia Vargas y Adriana García, del Departamento Gestión de Cobro, lucen muy elegantes en su centro laboral.

Transparencia será reforzada

Fonseca indicó que uno de los objetivos inmediatos es modernizar los sistemas de información y actualizar la página web municipal para brindar mayor acceso a los contribuyentes.

“Queremos una página más moderna y actualizada, donde la ciudadanía pueda consultar información financiera, presupuestaria y conocer más sobre la municipalidad”, explicó.

El alcalde afirmó que la administración ya trabaja en mejoras tecnológicas y de acceso a la información pública.

Obras avanzan en el cantón

Entre los proyectos que actualmente ejecuta la municipalidad destacan las obras en el parque central, donde ya inició la construcción del anfiteatro y continúan los trabajos de remodelación.

Además, avanza el techado de la piscina municipal y distintas obras en los distritos del cantón.

“Las cosas están avanzando y cada vez encontramos más necesidades y más ganas de invertir para mejorar la calidad de vida de la comunidad”, expresó Fonseca.

Proyecto de aceras

El alcalde también destacó el impacto del proyecto de aceras impulsado por la Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante el cual se promueve que propietarios construyan y mejoren las aceras frente a sus viviendas.

Según explicó, aunque inicialmente hubo resistencia, actualmente muchos vecinos ya colaboran activamente con la iniciativa.

Distritos como Paracito, Santa Rosa, Santo Tomás y Los Ángeles muestran importantes avances en infraestructura peatonal.

Coordinación institucional

Fonseca resaltó además el trabajo conjunto con instituciones como Conavi y la Compañía Nacional de Fuer-za y Luz para ejecutar proyectos de ampliación vial y asfaltado en sectores estratégicos del cantón.

“Nosotros solos no podríamos desarrollar proyectos de esta magnitud. Se necesita gestión, coordinación y apoyo institucional”, afirmó.

Mejor atención al contribuyente

La administración municipal también realizó mejoras en la plataforma de servicios y el área de cajas, con el propósito de brindar una atención más cómoda y eficiente a la ciudadanía.

El alcalde indicó que se mejoraron espacios laborales, climatización y presentación institucional del personal municipal, agradeció además el respaldo de la vicealcaldesa Erika Linares, a quien reconoció como una pieza importante dentro de la gestión actual.

“Estamos procurando hacer la mejor gestión posible para beneficio de toda la comunidad domingueña”, concluyó.