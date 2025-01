Accidentes de tránsito o en el trabajo provocaron amputaciones a 146 personas este año

• Se incorporó como parte de sus especialistas a un profesional en Ortoprótesis y Ortopedia, quien llega a reforzar la atención de las personas amputadas

SAN JOSÉ, Costa Rica. Según datos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros (INS), durante el año 2023, 165 personas fueron amputadas en el Hospital del Trauma, como consecuencia de un accidente de tránsito o laboral. A octubre de este 2024 se contabilizaban 146 personas.

Este centro médico entregó durante el año 2023, 48 prótesis, 41 corresponden a amputación de miembro inferior y siete de miembro superior. Durante este año se han entregado 22 en total, 19 de miembro inferior y tres de miembro superior.

Para que un paciente sea candidato a una prótesis, o bien pueda recibirla, debe ser evaluado para definir la condición de la extremidad residual o muñón, la condición anímica, emocional, cognitiva y familiar de su caso.

Gustavo Adolfo Díaz, paciente amputado, en proceso de utilización de prótesis brinda detalles de su accidente:

“Yo tuve un accidente, pasé año y medio incapacitado, me salvaron el pie; pero a los cuatro meses de volver a mi trabajo me metí un tornillo y por falta de sensibilidad no me di cuenta, ya cuando lo vi era tarde, y por más trabajo perdí mi pie”.

Además, comenta: “es un proceso duro, ya terminé mis terapias físicas, y ahora debo iniciar las ocupacionales, pero se me inflamó el muñón, y así voy en un proceso y la recuperación. Tengo poco de tener la prótesis, pero siento un alivio grande y las voy aprendiendo a utilizar.”

Personas amputadas atendidas en el INS cuentan ahora con especialista en ortoprótesis:

El Hospital del Trauma del INS incorporó como parte de sus especialistas a un profesional en Ortoprótesis y Ortopedia, quien llega a reforzar la atención de las personas amputadas.

Se trata de una labor es de gran importancia para la población de 600 personas amputadas que atiende la Red de Servicios de Salud (RSS), asegura el director General.

“Ahora estos pacientes contarán con un soporte adicional en relación con su proceso de protetización y el seguimiento de por vida, garantizándoles asesoría personalizada de acuerdo con las condiciones de cada persona y su entorno”, indica el doctor Kenneth Rojas, director general de la Red de Servicios de Salud del INS.

Funciones específicas del profesional Ortoprótesis y Ortopedia