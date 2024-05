BASTA YA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Lilliana Pacheco Monge, Periódico Gente

• Gobierno lanzan campaña informativa sobre prevención de la violencia

SAN JOSE, Costa Rica– Recientemente, ante el crecimiento alarmante de la violencia de género en nuestro país el Inamu y el Ministerio de la Condición de la Mujer lanzó una campaña BASTA YA, Costa Rica, con la finalidad de acabar con las malas noticias cómo algunos hombres deciden acabar con la vida de su pareja o incluso de vecinas. Estas muertes se castigan con penas de cárcel y el nombre del delito es femicidio.

De acuerdo con criterios expertos, estas muertes ocurren porque ciertos hombres creen que las mujeres les pertenecen, porque no toleran el hecho de que ella ya NO quiera ser su pareja, porque la relación se agotó y es necesario que ambos tomen caminos diferentes.

“El machismo y el patriarcado les han enseñado a ciertas personas conductas que son cien por ciento dañinas, no solo para quien las aprende, sino también para quienes están cerca. Es ahí donde vemos como la ira y la falta de control de emociones terminan acabando con la vida de mujeres y dejando serias consecuencias negativas en la vida de hijas e hijos que quedan huérfanas, de familias enteras que lloran el asesinato de una mujer inocente y el encarcelamiento de un hombre que -con sus propias manos- mata a su pareja porque nunca aprendió que las personas somos libres y no le pertenecemos a nadie. Basta Ya de justificar al femicida; Basta Ya de culpar a la víctima, Basta Ya de guardar silencio, Basta Ya de impunidad, Basta Ya de creerse dueño de la pareja, Basta Ya de ira asesina”, señaló Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer.

De acuerdo con Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva del INAMU, la violencia se refleja en conocidas cifras que alarmantemente se acrecientan, que demanda múltiples respuestas. “La violencia de género, que en contexto de la intimidad de una relación se ensaña en mujeres, deja personas huérfanas y la desolación implícita en la ruptura de la confianza y el respeto que se espera y sueña en la vida de pareja, con un compañero de vida, con quien se han compartido sueños, y generalmente se comparten hijos e hijas. El desgarramiento en familias y comunidades marcarán de por vida a quienes sobreviven. El perpetrador también habrá arruinado su existencia”, puntualizó la Presidenta Ejecutiva.

“Son múltiples las mujeres que denuncian esta violencia, pocos los juicios que terminan en sentencias; muchas logran pedir ayuda y encuentran las herramientas o refugio para salir del círculo de violencia, pero otras guardan silencio. Lamentablemente, en la mayoría de los femicidios, las víctimas nunca denunciaron ante autoridades su situación por temor, por falta de apoyo o incluso por necesidad, en ocasiones, ni su círculo cercano conocía la situación porque tal vez ya había sido normalizada o quizá porque el mismo temor al agresor”, reconoció la Ministra.

En la actividad también estuvo presente y apoyando la campaña, la boxeadora, Yokasta Valle, quien hizo un llamado para acabar con la violencia que experimentan las mujeres, “Basta ya, no más violencia, no más femicidios y que las mujeres no callemos y denunciemos y un llamado a los hombres para que sean parte de esta lucha”.

Como parte del llamado que realizaron las autoridades esta mañana, se tomó el compromiso de impulsar la campaña digital #BastaYa. Esta iniciativa pretende informar a la población sobre las conductas violentas en la pareja, además, se suministran contactos de apoyo para lograr salir del círculo de violencia. La campaña la puede descargar en: https://www.inamu.go.cr/web/inamu/-