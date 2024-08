Circular, obstruir o estacionar en el derecho de vía del tren implica una multa de ¢123.000

Cinco conductores fueron sancionados, con corte a julio, por esta conducta.

Peatones podrían recibir una multa de ¢26.000 si caminan por el derecho de vía del tren.

Siempre se debe hacer un alto total, en los cruces ferroviarios, esté demarcado o no, venga el tren o no.

Multa de ¢246.000 y acumulación de 4 puntos en la licencia, por no hacer el alto en un cruce ferroviario.

SAN JOSE, Costa Rica. Estacionar en el derecho de vía del tren, obstruir el paso del ferrocarril o utilizar esa vía para circular implica una multa de

¢123.000, los peatones que caminen por las vías férreas se pueden acreditar una multa de ¢26.000.

El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, quiso hacer un llamado a la prudencia, para que se adopten conductas correctas, como actores viales, respecto a las vías férreas.

Así, destacó que, por encima de una multa de ¢123.000, los conductores que deciden estacionar en el derecho de vía del tren corren el riesgo de pérdidas materiales significativas, si su vehículo es impactado por el tren, además de enfrentar las consecuencias de tener que pagar los daños al tren. Pero, ante todo, enfatizó en la necesidad de ser autorresponsables y no asumir riesgos innecesarios, para ahorrarse un congestionamiento o por ahorrarse el importe de un parqueo formal.

En lo que va del año, con corte a julio, 5 conductores fueron sancionados por esta conducta. Por otro lado, el funcionario hizo una excitativa a los ciclistas, quienes suelen aprovechar las líneas férreas para acortar camino, con el riesgo inminente que eso implica. Al ser la bicicleta un vehículo, correspondería la multa de ¢123.000

“El problema en la vialidad es el exceso de confianza, esto lleva a errores torpes y hasta fatales. A veces, un ciclista o un peatón creen conocerse el horario del tren y se arriesgan a transitar por las líneas férreas, pero a veces hay personal de mantenimiento que, justamente, aprovechan esos lapsos sin servicio para hacer reparaciones y circulan por las líneas del tren, a veces lo hacen fines de semana o días festivos en los que no hay servicio oficial de tren”, acotó Miranda, al tiempo que aclaró que la multa para el peatón, por caminar por el derecho de vía del ferrocarril, es de ¢26.000.

No menos importante, Miranda recordó que, en todos los cruces del tren, esté demarcado o señalizado, o no, venga o no venga el tren, se debe hacer un alto, total, como en cualquier cruce vial en el que hay un alto, no hacerlo implica una multa de¢246.000 y la acumulación de 4 puntos en la licencia.