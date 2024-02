Gobierno anuncia medidas para reducir congestionamiento vial en accesos y salidas de San José

El Gobierno de la República anunció 10 acciones para aliviar el congestionamiento vial que se presenta principalmente en los accesos y salidas de San José.

La ruta de acción anunciada es la siguiente:

• Para solucionar la afectación, se instalarán dos puentes Bailey (estructuras provisionales) sobre el río Torres en el sector Bajo Los Ledezma. Estos puentes estarán en funcionamiento a partir del 15 de marzo del 2024.

• El MOPT, Conavi y Acueductos y Alcantarillados firmarán un convenio este 16 de febrero para la colocación de estas estructuras.

AyA facilitará los terrenos donde se colocarán los puentes que serán prestados por el Conavi. En el lugar se trabajará las 24 horas para que entren en funcionamiento a mitad de marzo. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz movilizará los postes de electricidad este fin de semana para poder colocar los puentes.

La empresa TRAESA realizará la colocación de las rampas de acceso a los puentes y los puentes quedarán en funcionamiento el 15 de marzo.

El MOPT en coordinación con la Municipalidad de San José, estarán desplegando 30 oficiales de tránsito en la zona, para tener permanentemente 10 policías por turno dirigiendo el tránsito, a partir del lunes 19 de febrero.

MOPT cerrará el acceso de la rampa del Juan Pablo II a la Ruta 1, para que el tránsito sea más fluido y realizará a la reubicación de la parada de bus a partir de este viernes 16 de febrero.

MOPT realizará un operativo con oficiales de tránsito para generar un carril exclusivo para la salida de Circunvalación hacia Escazú por Ruta 27.

El MOPT habilitará la medida de reversibilidad del Paseo Colón en un solo sentido de 6 a.m. a 9 a.m.

El lunes se iniciará con un horario escalonado para el ingreso a las labores de todos los empleados públicos, a excepción del Ministerio de Educación Pública, mediante una directriz del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) y el Ministerio de Trabajo (MTSS). En los horarios 6:30 a.m., 7:30 a.m., 8:30 a.m. y 9:30 a.m.

• El MOPT aplicará una restricción de vehículos de carga de más de 6 toneladas en las Ruta 1, Ruta 2, Ruta 27 y Ruta 32 con un horario de 6 a.m. a 9 a.m., excepto para camiones con productos perecederos, asfalto y concreto fresco.

INCOFER aumentará la capacidad de pasajeros en el servicio de tren de la Ruta Alajuela a la Estación del Atlántico en San José. A partir del próximo lunes 19 va a pasar de una capacidad de traslado de 3600 pasajeros a 7200 y a partir del lunes 26 de febrero la capacidad pasará de 7200 pasajeros a 10800 pasajeros. INCOFER anunciará los horarios en sus redes sociales.

La directriz de Teletrabajo entró en vigencia el día de hoy al ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta