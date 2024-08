“La promesa es suya, no de su mascota”, piden no llevar animales de compañía a la romería

El asfalto o cemento de la carretera puede superar los 65° Celsius y quemar las almohadillas de las patas de sus perros.

Someter a una mascota a este extenuante esfuerzo físico podría ser sinónimo de maltrato animal, penalizado por ley en Costa Rica.

Por amor, déjelo al cuidado de un familiar, vecino o en su veterinaria o guardería de confianza.

CARTAGO, San José, Costa Rica. El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, hace un vehemente llamado a la población a fin de evitar llevar animales de compañía (especialmente perros y equinos) a la Romería, producto de la conmemoración del Día de la Virgen de los Ángeles.

Exponer a un animal a un esfuerzo físico extenuante como es el recorrido de múltiples kilómetros, especialmente sobre asfalto o cemento cuya temperatura puede superar los 65° Celsius, generará lesiones importantes y efectos adversos en su salud, tales como:

quemaduras o laceraciones en sus almohadillas plantares.

heridas en las patas por erosión, astillas, cristales, puntas de metal y otros objetos.

deshidratación y golpes de calor.

fatiga extrema.

potenciación de males crónicos, producto del esfuerzo.

“Recuerde, por favor, que la promesa es suya, no de su mascota. Si usted la ama y es un tutor responsable, sencillamente no lo lleve a la Romería y no lo exponga a stress físico y emocional. En Costa Rica existe legislación vigente sobre el bienestar animal, y el maltrato y crueldad animal están tipificados como delitos” enfatizó la Dra. Silvia Coto Mora, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (COLVET).

Aun cuando su animal de compañía sea transportado en un cochecito, éste puede sufrir de stress, golpes de calor y problemas respiratorios, entre otros, comprometiendo así su salud.

Extravíos y otras recomendaciones

A los vecinos de las comunidades que se encuentran en el trayecto de la Romería se les recomienda mantener a sus mascotas debidamente identificadas y dentro de las casas, para evitar que la mascota salga a la calle pudiendo confundirse y perderse en la multitud.

Además, la Dra. Coto Mora, presidente del COLVET, explicó que “absolutamente NADIE, más que funcionarios del SENASA debidamente identificados, pueden decomisar una mascota. Quien así lo hiciere está cometiendo el delito de suplantación de autoridad; denúncielo a las autoridades policiales. Las asociaciones de bienestar animal que estarán prestando auxilio en la Romería estarán trabajando únicamente con los animales que encuentren deambulando libremente en las calles o perdidos entre la multitud.”

En resumen, para evitar todas estas lamentables situaciones: no lleve a su mascota a la Romería. Sea un romero y tutor responsable: la promesa es suya, no de su mascota.