PREMIOS NACIONALES, POETAS, NOVELISTAS Y REFERENTES DE LA LITERATURA GUATEMALTECA LLEGARÁN A LA FILCR 2026

La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica se realizará del 22 al 30 de agosto en la Antigua Aduana

Guatemala participará como país invitado de honor con una destacada delegación de escritores, artistas, promotores culturales y académicos

La entrada será gratuita para todo el público

Adriana Hernández / adriana@macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR 2026) continúa revelando parte de la programación que acompañará su regreso a la Antigua Aduana. En esta ocasión, la organización anuncia la destacada delegación de autores y representantes culturales que llegarán desde Guatemala, país invitado de honor de esta edición.

La representación guatemalteca reunirá a reconocidos novelistas, poetas, ensayistas, investigadores, promotores culturales y artistas, quienes participarán en presentaciones de libros, conversatorios, recitales, encuentros con lectores y actividades académicas durante los nueve días de feria.

Entre los invitados destaca Adolfo Méndez Vides, novelista y ganador del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” 2025; así como Enrique Noriega, una de las voces más influyentes de la poesía guatemalteca contemporánea, ganador del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” y del Premio Mesoamericano Luis Cardoza y Aragón.

La delegación también contará con la participación de Gloria Hernández, escritora, investigadora y catedrática, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Guatemala 2022, autora de cerca de treinta libros entre poesía, ensayo, cuento y literatura infantil.

Otro de los nombres más relevantes será el de Dante Liano, escritor y crítico literario guatemalteco, ganador del Premio Nacional de Literatura de Guatemala y reconocido internacionalmente por su trayectoria académica y literaria en Italia, donde actualmente es catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana.

La diversidad cultural estará representada por Negma Coy, escritora, artista, tejedora, pintora, actriz y docente, quien escribe sus obras en idioma maya kaqchikel utilizando glifos mayas como una forma de preservar y fortalecer esta lengua ancestral. Asimismo, llegará Wingston González, uno de los poetas garífunas más importantes de la región, ganador del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, cuya obra ha sido traducida al alemán, inglés, francés y portugués.

La programación incluirá también a Carolina Escobar Sarti, poeta, cuentista e investigadora social, distinguida con la Medalla Olof Palme por su trabajo en favor de niñas y adolescentes víctimas de violencia y exclusión social. La delegación se complementa con la participación del escritor, ensayista y pintor Rafael Cuevas, radicado en Costa Rica y profesor de la Universidad Nacional; Werner Mackenbach, investigador y especialista en literatura e historia centroamericana de la Universidad de Costa Rica; Carla Natareno, escritora y gestora cultural; Cindy Barrascout, fundadora de Editorial CÓRE y autora cuya obra integra narrativa, crecimiento personal y sabiduría ancestral; además de Delmy Felipe, promotora cultural y creadora del proyecto comunitario Bicicloteca, iniciativa que fomenta la lectura entre niños y comunidades.

También formarán parte de la representación guatemalteca Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias Rosales y presidente de la fundación dedicada a preservar el legado literario de su padre; César Medina, presidente de la Gremial de Editores de Guatemala; y el músico Álvaro Aguilar, reconocido guitarrista y vocalista de la emblemática banda Alux Nahual.

Como parte de la agenda artística, la feria recibirá además al Cuarteto Primavera, agrupación de música de cámara creada por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, que presentará un repertorio que combina música académica y composiciones nacionales.

La presencia de Guatemala como país invitado de honor permitirá fortalecer los vínculos culturales entre ambos países y acercar al público costarricense a la riqueza literaria, artística y editorial guatemalteca, mediante una programación que propiciará el diálogo entre autores, lectores, estudiantes, investigadores y profesionales del sector editorial. La FILCR 2026 se realizará del 22 al 30 de agosto en la Antigua Aduana, con entrada gratuita para todo el público.