Universidad de Stanford tiende la mano a Ciudades Compasivas

Programa Extreme de la prestigiosa universidad estadounidense desarrolla propuesta de sostenibilidad al trabajo comunitario en cuidados paliativos.

Iniciativa se enmarca en el proyecto Todos Con Vos Ciudades Compasivas, que lideran en el país la Fundación Partir Con Dignidad y Coopenae Wink.

Un ingeniero mecánico, un administrador de empresas y una ingeniera eléctrica integran el equipo de post grado que impulsa el proyecto.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Programa Extreme de la Universidad de Stanford lleva adelante un proyecto de post grado que planteará una propuesta interdisciplinaria para dar sostenibilidad al trabajo comunitario en cuidados paliativos de Todos Con Vos, Ciudades Compasivas, iniciativa liderada por la Fundación Partir Con Dignidad (FPCD) y Coopenae Wink.

Diseño para la Accesibilidad Extrema (“Extreme”) es un programa de post grado de dos trimestres, impartido conjuntamente entre la Escuela de Negocios y la Escuela de Ingeniería, abierto a estudiantes de todas las facultades de Stanford. Esta experiencia multidisciplinaria crea un entorno propicio para que los estudiantes aprendan a diseñar productos y servicios en favor de poblaciones vulnerables alrededor del mundo.

Tras presentar la postulación en setiembre anterior y luego de una serie de reuniones virtuales y presenciales en Costa Rica con profesores del programa, la FPCD fue seleccionada para formar parte de este proyecto por el enfoque innovador, comunitario e integral de los cuidados paliativos, entre otros aspectos.

“Les gustó mucho la amplitud del proyecto de Ciudades Compasivas que lleva adelante la Fundación y Coopenae Wink por su impacto social y donde pequeños cambios pueden generar muchísimas oportunidades y beneficios para los pacientes, sus familiares y cuidadores”, comentó Ernesto Picado Ovares, geriatra paliativista creador de la FPCD.

En febrero, se conformó el equipo de estudiantes con Parker Primrose, estadounidense, administrador de empresas, quien ha liderado proyectos de impacto social comunitario; Paloma Hodje, francesa, ingeniera eléctrica, investigadora en bioingeniería y Andi Cai, canadiense, ingeniero mecánico y cofundador de una ONG ambiental.

Investigación en Costa Rica.

En marzo los estudiantes se desplazaron durante casi dos semanas a Costa Rica para conocer la realidad sobre el manejo de cuidados paliativos y definir la problemática, objetivos y prototipo de soluciones para dar sostenibilidad al trabajo comunitario del Proyecto Todos Con Vos, Ciudades Compasivas.

Entre las más de 20 actividades que realizaron, están reuniones con funcionarios y directores de la Fundación y de Coopenae Wink, con autoridades municipales del cantón compasivo de Paraíso, donde visitaron la Clínica del Dolor, y una sesión de trabajo en el Parque La Libertad. También estuvieron en hogares beneficiarios, con cuidadores y voluntarios de Quircot, en Ageco, en el Hospital Blanco Cervantes, en Ebais, y compartieron con estudiantes de la Universidad Santa Paula.

Quizás una de las experiencias más interesantes la vivieron el domingo 23 de marzo, cuando acompañaron al Dr José Ernesto Picado a una atención domiciliar urgente.

En junio presentarán el diseño de la propuesta que han venido trabajando de la mano de la Fundación Partir Con Dignidad.

En una exposición a la Junta Administrativa de la FPCD, los estudiantes informaron sobre los alcances del proyecto, destacando que el acompañamiento es lo más importante para atender a una persona que requiere cuidados paliativos y se refirieron a la invisibilización del trabajo exhaustivo de los cuidadores. “Gracias por su confianza y su compromiso con la dignidad”, afirmaron al concluir la presentación.

Todos con Vos Ciudades Compasivas. Este proyecto -impulsado por la FPCD y Coopenae Wink- ofrece un programa integral de apoyo a pacientes en etapas terminales, a quienes se les beneficia con acompañamiento comunitario y atención de profesionales especializados.

Actualmente, se trabaja en el proceso de inscripción de diez nuevas ciudades que se incorporarán al ciclo 2026 –2027, las cuales se unirán a Cartago centro (certificado en 2023), y Alvarado, Jiménez, Paraíso, Oreamuno, Turrialba, Curridabat, San Rafael de Heredia y Upala, ciudades compasivas certificadas en noviembre 2025 con el reconocimiento internacional de la fundación española New Health, tras 18 meses de intenso trabajo.

En el territorio cubierto hoy por el proyecto habitan 582 304 personas, de las cuales 2 720 requieren cuidado paliativo.