USUARIOS PUEDEN CONSULTAR DATOS DEL PADRÓN ELECTORAL DE FORMA INTERACTIVA Y CON GENERACIÓN INSTANTÁNEA DE GRÁFICOS

Disponible en sitio web institucional del TSE

Plataforma cuenta con datos actualizados al mes de junio de 2026.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el enlace https://www.tse.go.cr/padron-elec.html. el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene a disposición de todas las personas, la consulta interactiva gratuita del padrón electoral, donde es posible obtener de forma dinámica estadísticas e información desagregada, mediante la exploración y selección de criterios, que el cibernauta elija de las 15 opciones de búsqueda que se ofrecen en el menú.

Dicha herramienta se actualizó recientemente, y ahora incluye dos nuevas pestañas: la primera ofrece información sobre Provincia y Zona, con números estadísticos de los costarricenses empadronados por cada una de las siete provincias, y las clasifica en urbana o rural. La segunda pestaña muestra la Zona y Planificación, desglosando cifras, tanto por provincia como por las diferentes regiones de población: Brunca, Central, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Extranjero.

Las consultas digitales se actualiza e incorpora nuevas pestañas para desagregar información y seleccionar variables estadísticas.

Otros datos desagregados que pueden visualizarse corresponden al nuevo electorado, es decir aquellos costarricenses nacidos entre el 2 de febrero del 2008 y el 6 de febrero del 2010, así como también de los ciudadanos naturalizados (personas que adquirieron la nacionalidad costarricense) después de febrero del 2025, y antes del 6 de febrero del 2027, la pirámide del electorado (cantidad de empadronados por edad y sexo desde los 16 años hasta los 90 años o más), y distritos especiales (compuesto por los centros de atención institucional o centros penitenciarios, hogares de larga estancia, centros de salud mental, regiones indígenas y consulados).

Este remozamiento se complementa con tres mapas: uno de Costa Rica con gráficos circulares de los electores por sexo y cantón, mapas mundiales de los votantes en el extranjero y de los votantes naturalizados, por país de origen.

En cada consulta realizada, los usuarios obtienen automáticamente gráficos circulares o de barras y tablas de los resultados solicitados, con la cantidad total de electores, por sexo y edad promedio. Los hallazgos arrojados son generales, garantizando la protección a la identidad de los empadronados.

Cabe resaltar que este espacio informativo fue desarrollado por la Unidad de Estadística del TSE, empleando la herramienta específica de software de Microsoft Power BI, servicio de análisis de datos que permite conectar, transformar y modelar información en tiempo real.