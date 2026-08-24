Con el compromiso de mantener una gestión transparente y cercana a la ciudadanía, la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Santo Domingo presentan el informe de gestión correspondiente al primer semestre del año 2026, en el que se resumen las principales obras, proyectos y acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura vial y la movilidad en el cantón.

Este informe detalla las obras, proyectos y acciones ejecutadas en el cantón, respaldadas por los fondos provenientes a la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 9329 Transferencia de competencia para atención de la red vial cantonal y la Ley N° 9976 Movilidad Peatonal Sostenible.