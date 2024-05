“Vecinos de Coronado, gracias por la confianza”

• Rolando Méndez, alcalde saliente, detalla que quedan muchos proyectos avanzados y agradece a todos los corornadeños

VÁZQUEZ DE CORONADO. Después de ocho años seguidos en su cargo y cuatro oportunidades de servir como alcalde, Rolando Méndez cierra su participación en la Municipalidad de Coronado.

El Periódico Gente conversó con el alcalde para repasar lo logrado y los proyectos que deja encaminados. Alzó la voz para indicar que se pudo haber hecho más, pero que la falta de voluntad política en mucho intervino.

“Me siento pleno, realizado, muy satisfecho con la gestión, a pesar de que a veces muchas cosas no se pueden hacer y ni alcanza el tiempo. Teníamos la plata para hacerlo pero al menos ahí queda el presupuesto.

Logramos alcanzar un muy buen nivel de cumplimiento de plan de gobierno. Esa ejecución es de aproximadamente un 90%”.

Menciona al no poderse aprobar el presupuesto 2024, “el daño se lo hacen ellos mismos porque le incumplen al pueblo”.

El alcalde, Rolando Méndez con la frente en alto, deja el ayuntamiento con gran satisfacción de haber servido con honradez y transparencia, a su querido Coronado.

“Queda un presupuesto extraordinario por ¢2700 millones. Las arcas no quedan vacías, a pesar de que tuvimos que enfrentar varias situaciones adversas muy complicadas”. Menciona algunos juicios interpuestos por exfuncionarios. En ese caso para pagar algunas demandas se les quita el dinero a obras públicas y esto afecta la ejecución de plan de gobierno.

Reconoce que fue un gran reto enfrentar la pandemia pues hay un desgaste. Se atiende la eventualidad y no se pueden dejar de atender necesidades normales, además que se tuvo a muchos funcionarios incapacitados.

“Pese al antagonismo con el Concejo se pudo hacer mucho y me siento contento pese a las limitaciones. El cantón queda con una gran cantidad de obras, de puentes peatonales y vehiculares nuevos y otros que se van reparando y se les ha dado mantenimiento. Hay una atención de la red vial que salvo los daños que nos heredó Acueductos la infraestructura queda muy bien”.

Informa que la nueva administración tiene la posibilidad de disponer de cerca de ¢2500 millones que les van a ingresar de la Ley 8114 en estos cuatro años para ejecutar los cuatro años que le faltan al plan quinquenal.

“La Municipalidad se entrega muy estable. No les voy a decir, como me dijeron en el 2016, que me entregaban el cantón cero huecos, porque eso no es cierto. Hay 45 kilómetros de caminos nuevos en ocho años y unos 25 kilómetros en lastre-cemento”.

• Pide menos politiquería

Analiza que si no estuviera contento con su trabajo también lo hubiera dicho. “Lamento que no se pudiera haber hecho más si hubiera habido más acompañamiento del Concejo, menos egoísmo, menos miopía, menos revanchismo y politiquería”.

Algo no tan positivo que deja el Concejo Municipal es “la Municipalidad con declaratoria de exclusivos y excluyentes a los empleados, pero sin salario global definitivo, sin manual de valoración por puntos y eso impide que se puedan nombrar funcionarios en 48 plazas en áreas como recolectores de basura, barre calles y mantenimiento de parques”.

Falta personal en el cementerio y en oficinas. Lo que sucede es que se desgasta el personal y no se da un servicio de calidad”.

Lamenta no haber contado con el apoyo de Jimena Alvarado, Johana Jiménez, Fernando Gutiérrez ni Carmen Garro en el Concejo Municipal. Agrega que Bolívar Vargas a veces votó a favor y en otras ocasiones en contra.

Agradece el apoyo de siempre de Guiselle Jara y José David Barboza.

• Agradecido

Se lleva el cariño que recibió de los coronadeños. “Fue algo muy placentero, porque uno siempre está en boca de la gente. Me siento contento de saber que salgo a la calle y me paso saludando a la gente”.

De lo que viene agrega que se impone un descanso. “Meditar un poquito, atender a mis papás y suegros. Darles más tiempos a ellos, a uno y a la familia. También abriré mi oficina de arquitectura” .

Destaca que ha tenido una relación cordial con la alcaldesa, Yamileth Quesada, quien será la primera mujer en ocupar ese cargo en este cantón. “Hemos conversado y he tratado de generar una transición fluida”. Ha asistido a reuniones con diversos sectores para ir conociendo a los otros actores vitales de la comunidad.

Cuando le mencionan la palabra política asegura que “siempre voy a estar activo y vigente. Con aspiraciones es difícil saberlo”.

Se despidió diciendo” gracias por la confianza“.

Estación de lavado de maquinaria pesada. En el plantel Base 5, junto al gimnasio.

• Proyectos presupuestados

• Donación de un terreno de 1.000 metros cuadrados, a la par de Base 5. Tendrá área de comedor, vestidores y área recreativa.

• El salón comunal de Dulce Nombre, la remodelación que son ¢75 millones. Esperamos los planos constructivos. Sin recursos del 2023.

• EBAIS de Las Nubes. INDER lo financiara.

• Calle que comunica la parte alta de Cascajal, Calle Las Palmas y sale a Platanares de Moravia. Calle de tierra entre potreros. Ya está el financiamiento por más de ¢300 millones.

• Proyectos en ejecución

• Entubado de la etapa 2 y 3 en la recta del Liceo de Coronado.

• Varios proyectos de asfaltado ya están contratados más los que vienen de más de ¢200 millones.

• ¢472 millones de recursos propios y libres para compra de maquinaria. No se requiere sacar un crédito para comprar tres camiones recolectores, una microbus de 15 pasajeros para transportar a los empleados más otro pick up 4×4 que se requiere.