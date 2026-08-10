GOBIERNO CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ANIVERSARIO DE FONAFIFO REFLEXIONANDO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SUS TERRITORIOS

MNAE por medio de Fonafifo cuenta con un presupuesto superior a los 4 mil millones de colones para cubrir el 2026 de los contratos a suscribir del Programa de Pago por Servicios Ambientales y asumirá compromisos de pago para los próximos 5 años por un monto superior a los 15 mil millones colones

Por medio de la Estrategia Nacional REDD+ y los contratos CREF, los territorios indígenas recibirán más de 20 millones de dólares al 2028.

COSTA RICA. En el marco de la celebración del Día Internacional de Los Pueblos Indígenas y el 30 aniversario del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se celebró el conversatorio denominado “Finanzas climáticas y la convivencia indígena con los bosques: la experiencia de Fonafifo y los pueblos indígenas” con el objetivo de reflexionar sobre el trabajo conjunto que han realizado las partes descritas anteriormente y a su vez, dialogar sobre el futuro de las finanzas climáticas y ambientales direccionados a los pueblos indígenas.

La actividad fue presidida por la presidente de la República, Laura Fernández Delgado, la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle y el viceministro de Paz, Jorge Rodríguez Bogle. También contó con líderes de 24 territorios indígenas del país, representantes de instituciones públicas y delegados de organismos internacionales como el BID, el Fondo de Defensa Ambiental y el Banco Mundial.

El conversatorio se desarrolló en tres bloques en los cuales los expositores relataron la experiencia desde el año 1996, cuando surgieron los primeros contratos en el Programa de Pago Por Servicios Ambientales (PSA) en territorios indígenas (400 hectáreas), así como las acciones alcanzadas durante el período de construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (2008 – 2017), incluyendo el proceso de consulta.

La presidente de la República, Laura Fernández Delgado, participó en esta actividad de la celebración del Día Internacional de Los Pueblos Indígenas.

Además, se desarrollaron los cinco temas especiales definidos por ellos, la conceptualización y construcción de los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) como herramientas de planificación de los territorios indígenas, finalizando con una reflexión sobre el futuro de las finanzas internacionales, tanto climáticas, de capital natural y biodiversidad.

La presidente Laura Fernández, indicó que “los recursos provenientes de las finanzas climáticas representan un impacto muy importante en el desarrollo rural de nuestro país, primero porque permite la participación de poblaciones vulnerables como los territorios indígenas, así como una distribución más equitativa territorialmente en la cual las mujeres, jóvenes, mayores pueden promover iniciativas de proyectos que fortalezcan la economía familiar dentro del territorio. Este impacto se logra ver con la implementación de los 23 PAFT validados territorialmente y agradecemos a la comunidad internacional por creer en la herramienta desarrollado con estas poblaciones.”

La relación de Fonafifo y los pueblos indígenas data desde 1996, cuando se firmaron los primeros contratos de hectáreas con bosques de territorios Indígenas en el Programa de Pago por Servicios Ambientales. Desde entonces se ha forjado una relación de diálogo y trabajo continuo, el cual llevó a la creación de un robusto proceso de consulta cumpliendo con el consentimiento, libre, previo e informado (CLPI), en el que se establecieron temas necesarios para las comunidades indígenas que serían abordados en el marco de la Estrategia Nacional REDD+.

Así lo indicó Candelario Montezuma del Territorio Indígena de Conte Burica, cuando menciona “si no tuviéramos bosques no sé qué hubiera pasado con nosotros”.