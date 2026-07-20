ICT inicia promoción turística para atraer nuevos viajeros desde Argentina y Chile

Argentina fue nuestro principal mercado emisor de viajeros desde Sudamérica en el primer semestre de este año, gracias al arribo de 18 956 personas turistas, mientras Chile se ubica en la cuarta posición.

Como parte de la estrategia un grupo de influenciadores argentinos recorren Costa Rica y generan contenidos con nuestros principales atractivos turísticos a a la espera de la final de la Copa del Mundo 2026.

Luis E. Jara Cubillo / luis.jara@ict.go.cr

SAN JOSÉ, Costa Rica. Costa Rica se abre camino en la promoción turística de mercados emergentes con alto potencial en Suramérica. Los nuevos esfuerzos estratégicos se dirigen y apuntan a dos países: Argentina y Chile.

Bajo el nombre “Plan Estratégico Integral Anual 2026 – 2027”, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) busca promover durante este segundo semestre, la atracción de turistas suramericanos al país por medio de acciones promocionales, dirigidas a agentes de viajes, empresas mayoristas, consumidores de viajes, medios de comunicación, prensa e influenciadores, entre otros actores de la industria turística. El objetivo es posicionar a Costa Rica como un destino internacional referente en turismo sostenible para el viajero argentino y chileno, poner en valor la cultura, la gastronomía y la biodiversidad de nuestro país, destacándolos como parte de la experiencia integral que pueden vivir en nuestro país.

Además, se busca activar a la cadena de comercialización turística (trade) como un recurso estratégico para la conversión y transformar el posicionamiento de marca país en una demanda concreta y sostenida de viajeros. El mercado o público meta de este plan son las empresas, organizaciones o profesionales que comercializan el producto turístico, así como los consumidores finales de ambos países.

“Desde el ICT buscamos conectar con agentes de viajes de ambos países, medios de comunicación y otros actores de la cadena de comercialización para dar a conocer los productos y servicios turísticos de Costa Rica. Somos un destino sostenible, consolidado, que promueve el contacto con la naturaleza, con variedad de actividades para realizar al aire libre, que mezcla la aventura, la cultura, la gastronomía y el bienestar que tanto le gusta al turista chileno y argentino”, indicó Heilyn James, coordinadora de los mercados latinoamericanos, en el ICT.

El perfil del viajero de ambos países acostumbra a viajar, en su mayoría, solo y gusta de visitar playas, degustar la gastronomía y realizar actividades al aire libre.

Como parte del desarrollo de la estrategia, durante esta semana, un grupo de influenciadores argentinos especializados en viajes y turismo, -con un notable número de seguidores-, recorren algunos destinos de Costa Rica como el Mercado Central en San José, Limón, Puerto Viejo, Cahuita, Tortuguero y La Fortuna de San Carlos. Inclusive se incluyó como parte de los itinerarios, realizar pausas para disfrutar de los partidos del Mundial de Fútbol de la Selección de Argentina y de la gastronomía costarricense a la espera del partido final.

Durante el primer semestre del 2026, nos han visitado por la vía aérea 18 956 turistas argentinos, 5,5% más que durante el mismo periodo de 2025, y desde Chile lo hicieron 9 664 turistas, una cifra similar, comparada al primer semestre del año anterior.

Perfil de los viajeros argentinos y chilenos

Precisamente hace unos días, el ICT publicó por primera vez los perfiles de los viajeros de dichos países.

Según la caracterización del perfil del turista chileno que visitó Costa Rica en el año 2024 – 2025, lo realizó por placer y salió del país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), indica que un 35,1%, es decir, la mayoría, viajaron solos y un 91,9% compra él mismo los servicios turísticos, con familiares o amigos.

La mayoría (86,5%) disfruta de las actividades de sol y playa, seguido de la observación de flora y fauna (66,2%), seguido del disfrute de la gastronomía local (59,5%). También gustan de realizar trekking y hiking; ir de compras, visitar los volcanes, practicar surf, ir a las aguas termales, hacer snorkel y asistir a puentes colgantes. Un 53,5% se interesó por viajar a nuestro país tras mirar una publicación sobre Costa Rica, ya fuera un artículo, anuncio, reportaje o comentarios en redes sociales. Un 71,6% de los visitantes chilenos que llegaron a Costa Rica en 2024 eran solteros, la mayoría con edades entre los 25 a 34 años y con estudios universitarios.

La estacionalidad del mercado chileno se ve marcada en los meses de enero, febrero y julio, en donde se encuentran la mayor cantidad de arribos a Costa Rica. La estadía promedio para el año 2025 se estimó en 13 noches.

Con respecto al gasto, fue de $203,2 diarios en promedio y un 24,3% indicó haber visitado Costa Rica anteriormente, según los datos obtenidos por la Dirección de Estrategia Turística; Departamento de Estadística Turística, del ICT.

Por su parte, la caracterización del turista argentino que nos visitó por placer durante el año 2024- 2025, acostumbra a hacerlo en los meses de diciembre a febrero, con un ligero repunte en el mes de julio. Para el año 2024, el 22,9% de los turistas argentinos manifestaron haber visitado Costa Rica anteriormente, su estadía promedio fue de 25,2 noches, con un gasto medio por persona de $148,5 diarios, según los datos del 2025.

Las actividades más frecuentes realizadas por los turistas argentinos son: sol y playa (72,9%), disfrute de la gastronomía (51%) y observación de la flora y fauna (49%), seguido en menor porcentaje del trekking-hiking, visita a los volcanes, surf, aguas termales, compras, snorkel y puentes colgantes. Al igual que pasa con los chilenos, la mayoría de los turistas argentinos que nos visitan son solteros (74,0%) y viajan solos (47,9%); un 62,5% cuenta con educación universitaria y compran servicios turísticos ellos mismos, con familiares o amigos.