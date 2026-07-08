INAMU REALIZA CIERRES REGIONALES QUE VISIBILIZAN LOGROS, APRENDIZAJES Y METAS DE MUJERES EN TODO EL PAÍS

“Mis crecimientos” es el nombre de los foros de cierre se desarrollan en distintas regiones durante junio y julio.

Más de 5.500 mujeres transforman su vida con Formación Humana

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) inició con los cierres correspondientes al primer semestre del proceso de Formación Humana 2026, capacitación que busca fortalecer las capacidades, la autonomía, los derechos de las mujeres y sus proyectos de vida.

Como parte de estos cierres, el INAMU realiza los foros “Mis crecimientos”, espacios donde las participantes comparten sus aprendizajes, logros y metas en los ámbitos personal, familiar y comunitario, evidenciando el impacto transformador del proceso de Formación Humana.

“En cada mujer habita una historia única de valentía, lucha y sueños que merecen ser escuchados y respetados. INAMU representa ese espacio donde la dignidad se fortalece, donde las voces se unen para transformar realidades y donde el apoyo se convierte en oportunidad. Formación Humana es un faro de esperanza que impulsa la igualdad, protege los derechos y acompaña a cada mujer en su camino hacia una vida plena, libre de violencia y llena de posibilidades”, expresó Magaly una usuaria del grupo de Formación Humana de la unidad regional Central Oriente del INAMU.

Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU, indicó que Formación Humana es un proceso que permite potenciar diversas áreas de la vida de las mujeres, tanto en la parte personal como en su desarrollo profesional.

“Durante este primer semestre impactamos la vida de 5.533 mujeres. Las capacitaciones que ellas recibieron se convirtieron en una herramienta clave para fortalecer su autoestima, adquirir herramientas prácticas para la vida y descubrir la importancia de la autonomía económica. Son espacios donde reconocen sus capacidades, conocen sus derechos y descubren que pueden y tienen derecho a disfrutar de una vida libre de violencia y discriminación. Cada proceso que concluye representa nuevas oportunidades para las mujeres y sus familias, así como avances concretos hacia una sociedad más justa e igualitaria”.

“Formación Humana nos enseñó sobre muchos derechos y valores que no conocíamos: a que no debe de haber barreras en nuestras vidas, a hacer valer nuestros derechos como mujeres. Que somos capaces, inteligentes, que debemos de ser valoradas y amadas, que debemos creer en nuestras capacidades”, compartió Vanessa Mora, participante de Formación Humana.

Los foros de cierre se desarrollan en todo el país:

Unidad Regional Brunca: martes 16 de junio, Hotel del Sur, Pérez Zeledón.

Unidad Regional Caribe: martes 16 de junio sede INAMU.

Unidad Pacífico Central: martes 30 de junio, sede regional INAMU.

Unidad Regional Central Oriente: martes 30 de junio, Cartago.

Unidad Regional Central Oriente: miércoles 1 de julio, San José.

Unidad Regional Central Occidente: jueves 2 de julio, Heredia-Alajuela.

Unidad Regional Huetar Norte: jueves 2 de julio, Ciudad Quesada.

Unidad Regional Chorotega: miércoles 15 de julio, Liberia.

El proceso de Formación Humana tiene una duración de cuatro meses e incluye el acompañamiento a las participantes en la construcción de un plan de vida, donde proyectan sus metas e intereses como continuar estudios, acceder a oportunidades laborales, emprender o mejorar sus condiciones de vida.