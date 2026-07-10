LA FILCR 2026 FORTALECERÁ EL DIÁLOGO SOBRE DERECHOS DE AUTOR E INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON EL RESPALDO DEL INTERNATIONAL AUTHORS FORUM

La XXIV FILCR se realizará del 22 al 30 de agosto del 2026 y es gratuita para todo el público

El evento regresa a la Antigua Aduana y tendrá a Guatemala como país invitado de honor

Adriana Hernández / aghernandezv@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR 2026), que se realizará del 22 al 30 de agosto en la Antigua Aduana, continúa revelando parte de la programación especializada que formará parte de esta edición, la cual reunirá a destacados representantes nacionales e internacionales del sector editorial.

Como parte de esta agenda, la Cámara Costarricense del Libro confirmó la participación de representantes del International Authors Forum (IAF), organización internacional que promueve la defensa de los derechos de los autores alrededor del mundo, y de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), entidad internacional que agrupa a las organizaciones de gestión colectiva de derechos de reproducción (RRO) y promueve la gestión colectiva de los derechos de autor sobre obras textuales y de imagen a nivel mundial. Ambas organizaciones desarrollarán una serie de espacios de diálogo dirigidos a escritores, traductores, ilustradores, editores y demás profesionales de la industria editorial.

La delegación estará integrada por Fernanda Mendoza, representante para América Latina del International Authors Forum; Claudia Cabrera, traductora y expresidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios; Lutz Kliche, traductor y consultor editorial; y Ana María Cabanellas, Presidenta del Comité Latinoamericano de IFRRO y expresidenta de la Unión Internacional de Editores (IPA), quienes compartirán experiencias y conocimientos junto con especialistas costarricenses.

La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica se realizará del 22 al 30 de agosto de 2026 en la Antigua Aduana, tendrá a Guatemala como país invitado de honor y contará con entrada gratuita para todo el público. En las próximas semanas se anunciarán nuevos autores nacionales e internacionales, así como la agenda oficial de esta gran fiesta cultural.

Uno de los principales ejes temáticos será la protección de los derechos de autor y la importancia de la gestión colectiva como herramienta para fortalecer el trabajo de los creadores. Entre las mesas de discusión se abordarán temas como “La importancia del colectivo en la defensa de los derechos de autor”y “La gestión colectiva: pilar fundamental para los creadores”, promoviendo el intercambio de experiencias entre los distintos actores del sector.

Otro de los grandes temas de la FILCR 2026 será el impacto de la Inteligencia Artificial en la creación literaria y editorial. Las actividades analizarán los retos y oportunidades que enfrentan los autores ante las herramientas de IA generativa, planteando preguntas sobre el valor de la creatividad humana, la calidad autoral y el papel que estas tecnologías desempeñan como asistentes o competidores dentro de la industria cultural.

La programación también incluirá espacios dedicados a los contratos editoriales, donde especialistas internacionales compartirán recomendaciones sobre buenas prácticas y presentarán los denominados 10 principios para contratos justos del IAF a través de una charla titulada “La letra chiquita también obliga. Contratos justos en la industria editorial”.

La traducción literaria tendrá igualmente un papel protagónico durante la feria mediante una mesa redonda denominada “El español: el idioma que compartimos”, en la que se reflexionará sobre las distintas variantes del idioma y los desafíos de traducir obras para públicos diversos.

Asimismo, se desarrollará una charla especializada sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria. Durante esta actividad, los participantes podrán conocer las opiniones de expertos de la traducción en relación con traducciones generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial en comparación con el trabajo realizado por profesionales humanos, analizando sus fortalezas, limitaciones y los desafíos éticos, creativos y económicos que plantea esta tecnología para el futuro del gremio.

Estas actividades forman parte del compromiso de la Cámara Costarricense del Libro por ofrecer una programación que no solo acerque al público a la literatura, sino que también impulse la actualización profesional, el intercambio internacional y la reflexión sobre los grandes desafíos que enfrenta actualmente la industria editorial.