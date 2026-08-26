SISMOS REABREN EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN COSTA RICA

Ingeniero estructural de UFidélitas advierte que el mayor riesgo son las construcciones fuera del Código Sísmico

SAN JOSÉ, Costa Rica. Los recientes terremotos que han sacudido distintos países del mundo dejaron a su paso un importante número de edificaciones colapsadas y consecuencias lamentables. El pasado lunes, durante la madrugada, dos sismos superiores a magnitud 5 provocaron alarma entre la población costarricense. Los movimientos reavivan una pregunta inevitable: ¿está Costa Rica realmente preparada para enfrentar un terremoto de gran magnitud?

Aunque Costa Rica posee una de las normativas sísmicas más avanzadas de América Latina y una larga trayectoria en ingeniería estructural, la seguridad de las construcciones depende de que las edificaciones cumplan estrictamente con el Código Sísmico y cuenten con supervisión profesional durante todas las etapas de diseño y construcción.

Según el ingeniero estructural Francisco Villalobos Ramírez, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas y jefe del Laboratorio de Estructuras del LanammeUCR, la principal enseñanza que dejan las tragedias ocurridas en otros países es que los terremotos, por sí solos, no son los responsables de la mayoría de las pérdidas humanas.

“Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, el verdadero enemigo no es el movimiento del suelo, sino el colapso de las edificaciones. La diferencia entre una tragedia y un evento con pocas víctimas suele estar en la calidad del diseño estructural, el cumplimiento del Código Sísmico y la correcta construcción de las obras.”

Villalobos explica que los estudios preliminares sobre lo ocurrido en Venezuela, Colombia y otros países apuntan a múltiples factores que suelen combinarse en este tipo de desastres, entre ellos la subestimación de las fuerzas sísmicas, deficiencias estructurales, materiales de baja calidad y sistemas constructivos sin suficiente respaldo técnico.

Un siglo de aprendizaje sísmico

Costa Rica ha fortalecido progresivamente su capacidad para construir edificaciones más seguras. Uno de los primeros hitos ocurrió tras el terremoto de Cartago de 1910, cuando se prohibió el uso del adobe en nuevas construcciones. Décadas después, en 1974, el país publicó su primer Código Sísmico, considerado en su momento uno de los más modernos del mundo, el cual ha evolucionado gracias a la investigación científica desarrollada principalmente desde la academia costarricense.

El especialista señala que las edificaciones diseñadas conforme al Código Sísmico vigente tienen una probabilidad muy alta de evitar el colapso incluso frente al sismo máximo considerado por la normativa.

“Es importante entender que una estructura sismorresistente no significa que saldrá completamente intacta después de un terremoto. Puede sufrir daños importantes e incluso requerir demolición, pero su objetivo principal es proteger la vida de las personas evitando el colapso.”

El docente aclara que el concepto de “edificio antisísmico” es técnicamente incorrecto, ya que ninguna construcción puede garantizar daño cero frente a un terremoto de gran intensidad. La ingeniería moderna busca que las estructuras disipen la energía del sismo de manera controlada para preservar la vida humana.

Ing Francisco Villalobos Ramírez, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas.

El mayor riesgo sigue siendo construir fuera de la normativa

Para Villalobos, la mayor vulnerabilidad del país no se encuentra en las edificaciones diseñadas por profesionales, sino en aquellas construidas sin cumplir el Código Sísmico, sin planos debidamente aprobados o utilizando materiales y sistemas constructivos que carecen de respaldo técnico.

“Costa Rica ha demostrado en eventos como el terremoto de Nicoya de 2012 que décadas de inversión en investigación, regulación y formación profesional producen resultados. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Cada obra debe contar con diseño responsable, control de calidad de los materiales y fiscalización efectiva para mantener ese nivel de seguridad.”

El especialista también advierte que la innovación en materiales y tecnologías constructivas debe ir acompañada de validación científica y regulación adecuada antes de incorporarse de forma masiva en el mercado. Asimismo, considera indispensable continuar fortaleciendo la formación de ingenieros estructurales capaces de evaluar críticamente las nuevas tecnologías y aplicarlas con criterio técnico.

ALGUNOS CONSEJOS DE CARA A UN SISMO

Profesional: Ing. Francisco Villalobos Ramírez, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas



Consejos ante un sismo

1. Mantenga la calma y no corra durante el movimiento sísmico.

En especial dentro de edificios altos, intentar evacuar mientras la estructura se está moviendo puede aumentar el riesgo de caídas o de entrar en contacto con elementos que puedan desprenderse o romperse.

2. Aléjese de ventanas, vidrios y ventanales.

El peligro no proviene únicamente del colapso de la estructura. La ruptura de un vidrio puede provocar lesiones, incluso si el edificio no presenta daños estructurales.

3. No se ubique debajo de elementos pesados o de gran tamaño.

Cielos suspendidos, luminarias, muebles, estanterías u otros componentes no estructurales pueden desprenderse durante una sacudida fuerte y convertirse en una fuente de peligro.

4. Si no puede evacuar durante el sismo, busque un sitio cerca de elementos estructurales.

El ingeniero recomienda permanecer, en la medida de lo posible, cerca de elementos estructurales como muros de concreto o zonas próximas a uniones entre vigas y columnas, siempre evitando ventanas, muebles pesados y otros componentes que puedan desprenderse.

5. En edificios altos, espere a que termine el movimiento antes de evacuar.

Aunque el movimiento pueda sentirse con mayor intensidad en los pisos superiores, una edificación diseñada conforme al Código Sísmico está concebida para resistir las demandas previstas y evitar el colapso. La evacuación debe realizarse una vez finalizada la sacudida y de manera ordenada.

6. No confunda daño estructural con colapso.

Un edificio puede presentar grietas, deformaciones u otros daños después de un terremoto sin que ello signifique necesariamente que haya perdido su capacidad de mantenerse en pie. El diseño sísmico busca que la estructura pueda disipar la energía mediante deformaciones controladas y evitar un colapso.

7. Evalúe la seguridad de su vivienda antes de que ocurra un terremoto.

Una de las principales recomendaciones es someter la casa o edificio a una evaluación profesional para determinar cómo fue diseñado, qué condiciones presenta y qué tan preparado está para enfrentar las demandas sísmicas correspondientes al sitio donde se encuentra.

8. No menosprecie una construcción por ser pequeña.

Una vivienda de pequeñas dimensiones también puede representar un riesgo si fue construida sin un adecuado diseño estructural. El tamaño de la edificación no sustituye la necesidad de contar con criterios de ingeniería.

9. Verifique que exista un diseño estructural detrás de la construcción.

La seguridad sísmica depende, entre otros factores, de que la estructura haya sido diseñada por