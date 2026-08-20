JÓVENES IMPULSAN NUEVA VISIÓN DEL AGRO COSTARRICENSE DESDE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y EL EMPRENDIMIENTO

• AGRI Lab 506, es una iniciativa del INA, MAG, e IICA que reúne a jóvenes vinculados al sector agroalimentario para fortalecer sus capacidades, generar conexiones y promover nuevas formas de hacer agricultura en Costa Rica

San José, Costa Rica.“No se trata solamente de poner una semilla en la tierra. Necesitamos tecnología y conocimiento para entender qué está pasando, anticipar problemas, utilizar mejor nuestros recursos y tomar mejores decisiones”, afirma Diana Segura, joven emprendedora de Caoma del Volcán, una de las experiencias que comparte su trayectoria de innovación en AGRI-Talk, un evento que reúne a jóvenes vinculados al sector agroalimentario para fortalecer sus capacidades y generar conexiones.

El encuentro forma parte de AGRI-Lab 506, una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) , Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que fortalece las capacidades de innovación, liderazgo, emprendimiento y articulación de las juventudes vinculadas con el sector agroalimentario de Costa Rica.

Como espacio de encuentro, AGRI Talk reúne a jóvenes de distintas regiones y países, para intercambiar experiencias y actividades productivas con el fin de inspirar, conectar y promover el intercambio de ideas sobre el presente y el futuro del sector. La actividad integra historias de vida, casos de innovación y emprendimiento, mesas de trabajo, espacios de diálogo entre pares y exposición de proyectos innovadores.

Para Segura, formar parte de esta iniciativa significa un reconocimiento a la visión que tienen los jóvenes sobre el futuro de la agricultura:

Edgar Oviedo Blanco, presidente ejecutivo del INA

AGRI Talk reúne a jóvenes de distintas regiones y países, para intercambiar experiencias y actividades productivas con el fin de inspirar, conectar y promover el intercambio de ideas sobre el presente y el futuro del sector.

“El IICA, el MAG y el INA han sido aliados y un apoyo muy importante en este proceso, y para nosotros significa mucho que hoy nos den la oportunidad de compartir nuestra experiencia con otros jóvenes. Espero llevarme nuevas ideas, conocer personas que están pensando diferente y, sobre todo, generar conexiones que nos permitan seguir construyendo juntos”, afirmó.

La joven emprendedora impulsa una propuesta que integra agricultura, tecnología y datos para apoyar la toma de decisiones más precisa en las fincas: “la agricultura de precisión y los bioinsumos no vienen a reemplazar el conocimiento del agricultor, vienen a potenciarlo y ayudarnos a producir mejor”, señaló.

En el encuentro también participan jóvenes con emprendimientos destacados como Nicolás Castellón, de MIIDO, una empresa chilena que brinda asistencia técnica en agricultura a través de WhatsApp con agentes de inteligencia artificial; y María Paula Palma, CEO de Biotopika, una empresa dedicada a la elaboración de productos dermocosméticos a base de compuestos naturales de las plantas, quienes comparten sus experiencias y perspectivas sobre las oportunidades que ofrece el agro para innovar, emprender y generar impacto positivo en sus comunidades y territorios.

Palma, emprendedora que creó Atópika, un gel crema para el cuidado de pieles con tendencia a dermatitis atópica, desarrollado a partir de extracto de papa, señaló al respecto de la iniciativa que: “acercar a los jóvenes al agro es mostrarles que el campo también puede ser un espacio para hacer ciencia, crear empresas y desarrollar soluciones para el futuro. Y, al mismo tiempo, es una forma de reconocer que detrás de muchos de los recursos que utilizamos para innovar hay productores y comunidades que forman parte fundamental de esa cadena de valor”.

“Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de jóvenes emprendedores que ven en la agricultura una oportunidad de negocio, de trabajo, de mejorar su calidad de vida y llevar bienestar a sus familias y comunidades. Queremos atraer a muchos más jóvenes a las actividades del sector agroalimentario, para que se conviertan en agentes de cambio reales en los territorios rurales y en los negocios agropecuarios, ofreciéndoles un espacio donde sus ideas puedan crecer y consolidarse”, declaró el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.

La articulación entre el MAG, el INA y el IICA busca contribuir a que las juventudes encuentren oportunidades para desarrollar sus capacidades, fortalecer sus emprendimientos, conectar con otros actores y participar activamente en la transformación del sector.

“Esta iniciativa del INA, MAG e IICA pretende impulsar a las juventudes rurales como agentes de cambio mediante tecnologías apropiadas y el modelo “jóvenes capacitando jóvenes”. Por medio de una formación práctica en fincas demostrativas bajo el enfoque de “aprender haciendo”, metodología intrínseca del INA, se busca generar interés en la población joven en producciones sostenibles y competitividad en el campo”, indicó el presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco.

Por su parte, Marco Zapata, Representante del IICA en Costa Rica mencionó: “Creemos profundamente que la innovación y la tecnología están al alcance de los jóvenes y que Costa Rica cuenta ya con varias emprendimientos exitosos liderados por personas jóvenes, quienes están teniendo resultados positivos. Por eso nace AGRILAB como un esfuerzo conjunto que busca: inspirar, formar y emprender con jóvenes que junto a las instituciones públicas y sectores productivos generaran soluciones desde los territorios a varios retos que tiene el sector agropecuario, favoreciendo el crecimiento exponencial de iniciativas impulsadas por jóvenes”.

A través de AGRI Lab 506, las instituciones colocan a las juventudes en el centro de la conversación sobre el futuro del agro y promueven una visión del sector en la que producir alimentos también significa innovar, incorporar conocimiento y tecnología, emprender y generar nuevas oportunidades para los territorios.