¡ADIÓS A UN CUELLO DE BOTELLA! HABILITAN LOS 8 CARRILES DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO MARÍA AGUILAR

• Una buena noticia para quienes diariamente enfrentan las presas en la Circunvalación: el nuevo puente sobre el río María Aguilar ya está habilitado en sus ocho carriles, casi un mes antes de lo previsto.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) pusieron en servicio la nueva estructura en la Ruta Nacional 39, recuperando la capacidad total de circulación en uno de los puntos estratégicos de la Gran Área Metropolitana.

La obra beneficia a aproximadamente 65.000 personas usuarias que transitan diariamente por este sector.

Una inversión de $5,3 millones

El nuevo puente sustituyó dos antiguas alcantarillas sobre el río María Aguilar. La estructura tiene 44 metros de ancho y 20 metros de longitud, con capacidad para los ocho carriles.

Los trabajos también incluyeron mejoras en los accesos, construcción de aceras, iluminación y embellecimiento de las áreas verdes.

“Logramos poner en servicio este proyecto antes de lo previsto y con la garantía de mantener el tránsito siempre habilitado”, explicó Pablo Camacho, viceministro de Infraestructura del MOPT.

La inversión supera los $5,3 millones y forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Aunque los ocho carriles ya están habilitados, todavía se realizarán algunas labores menores para concluir el proyecto, sin afectar el tránsito.

Ing. Pablo Camacho, Viceministro de Infraestructura.

¿Se acabarán las presas?

Ahora viene la prueba para los miles de conductores que utilizan diariamente la Circunvalación: ¿la apertura de los ocho carriles ayudará realmente a disminuir las presas en este sector?

La respuesta se conocerá con el comportamiento del tránsito durante los próximos días.

¿Usted pasa diariamente por este punto? ¿Ya notó la diferencia? Los leemos en los comentarios.

Por Lilliana Pacheco

Periodista | Periódico Gente