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DE MORAVIA A LIMA: CINDY QUESADA LLEVARÁ SU EXPERIENCIA A LA EMBAJADA DE COSTA RICA EN PERÚ

ByRedaccion Periodico Gente

Ago 12, 2026 #Cancillería de Costa Rica, #Embajada de Costa Rica en Perú, #Embajada de Perú en Costa Rica, #Presidencia de la República

Una moraviana que pasó por el gobierno local y llegó a liderar la agenda nacional de la mujer ahora asumirá un nuevo reto representando a Costa Rica en Perú.

Lilliana Pacheco / Periodista Periódico Gente

La moraviana Cindy Quesada Hernández, exministra de la Condición de la Mujer durante la administración Chaves Robles, fue designada este miércoles como nueva embajadora de Costa Rica en Perú, como parte del grupo de siete nuevos representantes diplomáticos nombrados por el Gobierno de la República.

Para muchos en Moravia, su historia tiene un significado especial. Antes de llegar al ámbito nacional, Quesada desarrolló una trayectoria en la política municipal: fue concejala de distrito entre 2006 y 2010 y regidora propietaria de la Municipalidad de Moravia entre 2010 y 2016, donde participó activamente en temas relacionados con la condición de la mujer.

Cindy Quesada es la nueva embajadora de Costa Rica en Perú, como parte del grupo de siete nuevos representantes diplomáticos nombrados por el Gobierno de la República.

Durante su trayectoria en Moravia impulsó iniciativas sociales, entre ellas la creación de la primera Red contra la Violencia Intrafamiliar de Moravia y una Red de Cuido para el Adulto Mayor, además de participar en espacios de representación y liderazgo de mujeres municipalistas.

  • Una agenda enfocada en las mujeres

Durante su gestión como ministra de la Condición de la Mujer, Quesada impulsó una agenda enfocada en la prevención de la violencia contra las mujeres, el empoderamiento y la autonomía económica femenina.

Entre las iniciativas desarrolladas durante ese período destacó la Ruta de Género, orientada a fortalecer acciones contra el acoso y el hostigamiento sexual. También se promovieron los Espacios Seguros, con la participación de comercios, empresas, emprendimientos y otras instituciones capacitadas para brindar apoyo a mujeres que enfrenten situaciones de acoso o violencia.

Su gestión también estuvo vinculada con temas como el empoderamiento económico de las mujeres, la inserción laboral y la corresponsabilidad en los cuidados, asuntos fundamentales para avanzar hacia una sociedad con mayores oportunidades.

Ahora, la moraviana tendrá un nuevo desafío: representar a Costa Rica en Perú y fortalecer los vínculos entre ambas naciones desde la diplomacia.

De Moravia para Costa Rica y ahora de Costa Rica para Perú.

¿Qué opinan ustedes?

¿Consideran que la experiencia de Cindy Quesada en el ámbito municipal, social y nacional será un aporte importante para representar a nuestro país en Perú?

By Redaccion Periodico Gente

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