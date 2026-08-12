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INAMU Y DINADECO FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA EN ZONCUANO DE ACOSTA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO COMUNAL DE LAS MUJERES

ByRedaccion Periodico Gente

Ago 12, 2026 #Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, #Instituto Nacional de las Mujeres
  • En el marco de la firma, se acordó articular esfuerzos para capacitar, promover la autonomía económica y prevenir la violencia contra las mujeres en los territorios comunitarios.
  • El acto contó con la presencia del Alcalde Municipal de Acosta como testigo de honor.

ZONCUANO, AGOSTA, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) suscribieron una Carta de Entendimiento orientada a impulsar de manera conjunta la participación, el liderazgo y la salvaguarda de los derechos de las mujeres en las diversas comunidades del país.

Carolina Delgado Ramírez, Presidenta Ejecutiva del INAMU,

El acto de firma tuvo lugar específicamente en la comunidad de Zoncuano, ubicada en el cantón de Acosta, destacando la importancia de descentralizar la gestión pública y llevar las políticas de equidad de género directamente a los territorios rurales. La firma fue realizada por Carolina Delgado Ramírez, Presidenta Ejecutiva del INAMU, y Daniel Vargas Quirós, Director Nacional de DINADECO. Como testigo de honor firmó Nelson Umaña Quirós, Alcalde Municipal de Acosta.

  • Acciones concretas en las comunidades

El acuerdo establece las bases para implementar la Estrategia de Fortalecimiento de Liderazgos de las Mujeres en Comunidades Diversas, coordinada a través de los equipos técnicos de ambas instituciones y las redes locales de atención a la violencia.

Entre las principales responsabilidades asumidas destacan:

  • Por parte del INAMU: Impartición de asistencia técnica y capacitaciones en liderazgo, autonomía económica, derechos humanos e igualdad de género, así como la divulgación activa de los servicios institucionales.
  • Por parte de DINADECO: Articulación con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC), facilitación de espacios e infraestructura logística y motivación de la participación activa de lideresas en sus localidades.

Esta alianza interinstitucional tendrá una vigencia de tres años prorrogables y responde a los objetivos de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI 2017-2032) y los principios de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad N.º 3859.

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