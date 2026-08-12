CCSS PONE A LA VENTA TERRENOS MEDIANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS

Primera etapa de venta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El concurso se publicó el martes 04 agosto 2026.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS)a través de la Dirección de Servicios Institucionales y por medio del Área de Control de Activos, pone a la venta terrenos con el fin de recuperar recursos, generar liquidez y destinarlos al cumplimiento de objetivos, actividades y programas vinculados con el Seguro Social.

Según la Dirección de Servicios Institucionales el proceso de venta se apaga al Reglamento de Venta de Bienes Inmuebles del Seguro de Saludaprobado por la Junta Directiva en la sesión N° 9538 efectuada el pasado 17 de julio 2025.

Dicho reglamente tiene como objetivo la recuperación de recursos por medio de la venta de aquellos terrenos que fueron adquiridos vía remate, procesos judiciales con garantía hipotecaria y que no califican para ser utilizados por la institución. Conforme lo establecido en el artículo 4 del reglamento.

Para la primera etapa, se disponen de seis terrenos en venta, cuatro se ubican en Guanacaste, en el distrito de Puerto Carrillo, cantón de Hojancha. Otro de los terrenos se encuentra en la provincia de Alajuela, cantón Central de Alajuela, distrito San José. Además, de un terreno en la provincia de San José, distrito de Piedades de Santa Ana.

Los cuatro terrenos localizados en el cantón de Hojancha y el lote situado en Piedades de Santa Ana, se encuentran en zonas residenciales, con certificados de uso de suelo emitidos por las municipalidades correspondientes para uso residencial.

El terreno en San José de Alajuela se ubica en una zona residencial de alta densidad, para la cual, la Municipalidad de Alajuela otorga un uso conforme para la construcción de locales comerciales.

La Dirección de Servicios Institucionales señala que todos los terrenos se ubican en zonas con acceso a servicios públicos, cómo luz y agua, únicamente la persona o empresa adjudicada deberá gestionar la conexión.

Las ofertas deben de ser presentadas antes del 25 agosto del 2026.

El área de cada uno de los terrenos es:

Terrenos en Puerto Carrillo, Hojancha: 254,94 m2, 256,20 m2, 256,36 m2 y 255,72 m2. Terreno en Piedades de Santa Ana: 1000,00 m2. Terreno en San José de Alajuela: 665,00 m2.

En cuanto al avalúo para el terreno de Piedades de Santa Ana, se estimó un precio de ciento veintisiete millones ochocientos cinco mil cuarenta y cinco colones con veintinueve céntimos (₡127 805 045,29).

El terreno en San José de Alajuela fue valorado con un precio de ciento unos millones trescientos once mil setecientos sesenta y cuatro colones con cuarenta y siete céntimos (₡101 311 764,47).

Los terrenos ubicados en el cantón de Hojancha fueron valorados en los montos que se desglosan seguidamente:

Catorce millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con noventa céntimos (₡14 422 447,90).

Catorce millones cuatrocientos veinte mil trescientos cincuenta y nueve colones con cincuenta céntimos (₡14 420 359,50).

Catorce millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco colones con noventa y nueve céntimo (₡14 256 955,99)

Catorce millones doscientos veintiún mil doscientos once colones con cuarenta y siete céntimos (₡14 221 211,47).

Las fechas para las visitas se especifican en el cronograma adjunto al expediente de la contratación. Para las visitas se requiere la coordinación con la Subárea Administración de Propiedades mediante el correo electrónico ga_dsi_ap@ccss.sa.cr.

El proceso de venta de cada una de las propiedades se ejecutará por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Las personas físicas y jurídicas interesadas en participar del proceso de venta de las propiedades deberán registrarse en SICOP, para lo cual, es necesario contar con firma digital, requisito indispensable para autenticar y realizar trámites dentro de la plataforma.

Algunos de los pasos es acceder a la plataforma de SICOP y registrar al proveedor (persona física o jurídica), completando la información requerida, como datos generales, información de contacto, representante legal y cuentas bancarias.

Posteriormente, se seleccionan, se registran las categorías o líneas de bienes y servicios que ofrecerá a las instituciones públicas y se validan los requisitos legales y administrativos, incluyendo estar al día con la CCSS y demás obligaciones que el sistema verifica mediante interoperabilidad con las entidades correspondientes.