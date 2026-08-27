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• No todos los casos presentan síntomas gastrointestinales. Algunas infecciones pueden provocar anemia, debido a que determinados parásitos intestinales se alimentan de la sangre o interfieren con la absorción de nutrientes.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Dolor de estómago, vómitos, pérdida de peso e incluso la presencia de lombrices son algunas de las señales que deben llamar la atención de los padres. Los menores de 1 a 4 años concentran la mayoría de los casos atendidos.

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Doctora, Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga y subdirectora del HNN.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) hizo un llamado a las familias a reforzar las medidas de higiene y prevención ante la aparición de casos de infecciones por parásitos en la población infantil.

En lo que va del año, el centro médico ha atendido 94 menores por este tipo de infecciones. La mayor cantidad corresponde a niños de 1 a 4 años, con 60 casos, equivalentes al 63,8% del total.

La doctora Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga y subdirectora del HNN, explicó que las parasitosis pueden afectar a personas de cualquier edad, pero tienen especial impacto en los niños pequeños.

Dolor, vómitos y pérdida de peso

Alerta por parásitos en niños: Hospital Nacional de Niños reporta 94 casos y pide reforzar la prevención

Dolor de estómago, vómitos, pérdida de peso e incluso la presencia de lombrices son algunas de las señales que deben llamar la atención de los padres. Los menores de 1 a 4 años concentran la mayoría de los casos atendidos.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) hizo un llamado a las familias a reforzar las medidas de higiene y prevención ante la aparición de casos de infecciones por parásitos en la población infantil.

En lo que va del año, el centro médico ha atendido 94 menores por este tipo de infecciones. La mayor cantidad corresponde a niños de 1 a 4 años, con 60 casos, equivalentes al 63,8% del total.

La doctora Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga y subdirectora del HNN, explicó que las parasitosis pueden afectar a personas de cualquier edad, pero tienen especial impacto en los niños pequeños.

–D olor, vómitos y pérdida de peso

Entre los principales síntomas se encuentran dolor abdominal, vómitos, dificultad para tolerar los alimentos y pérdida de peso. En algunos casos, los padres pueden observar directamente la presencia de lombrices, ya sea en las heces o incluso después de un episodio de vómito.

Pero no todos los casos presentan síntomas gastrointestinales. Algunas infecciones pueden provocar anemia, debido a que determinados parásitos intestinales se alimentan de la sangre o interfieren con la absorción de nutrientes.

De los 94 casos atendidos por el HNN, 57 fueron registrados sin especificación del parásito, mientras que también se reportaron casos de ascariasis (14), giardia (11), amebiasis (8), helmintiasis (2), anquilostomiasis y necatoriasis (1) y enterobiasis (1).

– Los más pequeños, los más afectados

La distribución de los casos atendidos en el HNN es la siguiente:

1 a 4 años: 60 casos (63,8%)

5 a 9 años: 19 casos (20,2%)

Menores de 1 año: 9 casos (9,6%)

10 a 14 años: 6 casos (6,4%)

La especialista recordó que estas infecciones pueden adquirirse mediante el consumo de alimentos contaminados, frutas y verduras mal lavadas, carnes insuficientemente cocidas, utensilios sucios o agua contaminada.

También existen parásitos que pueden transmitirse por contacto dentro del hogar.

– La prevención comienza en casa

El hospital recomienda a las familias mantener especial atención en las medidas de higiene:

✅ Lavarse correctamente las manos y mantener las uñas cortas y limpias.

✅ Lavar muy bien frutas, verduras y legumbres.

✅ Preparar los alimentos sobre superficies limpias.

✅ Cocinar adecuadamente las carnes.

✅ Mantener vigilancia ante síntomas sospechosos y consultar con profesionales de salud.

Además, los especialistas señalan la importancia del control de niño sano, donde, de acuerdo con la valoración médica, pueden solicitarse exámenes de heces para identificar la presencia de parásitos.

– ¿Desparasitar por rutina? La recomendación ha cambiado

El HNN señala que anteriormente era común desparasitar a los niños como una práctica habitual. Actualmente, la recomendación es identificar primero qué parásito está causando la infección cuando existen síntomas, para que el tratamiento sea el adecuado.

El llamado del hospital es claro: no ignorar los síntomas y evitar la automedicación.

A nivel nacional, datos de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS indican que durante 2025 se registraron 23.643 casos de infecciones parasitarias en las siete regiones del país, con una tasa de incidencia acumulada de 445 casos por cada 100.000 habitantes.

La región con mayor incidencia fue Huetar Atlántica, con 730 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Pacífico Central, con 703. La menor incidencia se registró en Central Norte, con 341 casos por cada 100.000 habitantes.

💬 ¿Usted cree que en las escuelas y hogares se están tomando suficientes medidas para prevenir los parásitos en los niños? Cuéntenos su experiencia en los comentarios.

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Pero no todos los casos presentan síntomas gastrointestinales. Algunas infecciones pueden provocar anemia, debido a que determinados parásitos intestinales se alimentan de la sangre o interfieren con la absorción de nutrientes.

De los 94 casos atendidos por el HNN, 57 fueron registrados sin especificación del parásito, mientras que también se reportaron casos de ascariasis (14), giardia (11), amebiasis (8), helmintiasis (2), anquilostomiasis y necatoriasis (1) y enterobiasis (1).

🧒 Los más pequeños, los más afectados

La distribución de los casos atendidos en el HNN es la siguiente:

1 a 4 años: 60 casos (63,8%)

5 a 9 años: 19 casos (20,2%)

Menores de 1 año: 9 casos (9,6%)

10 a 14 años: 6 casos (6,4%)

La especialista recordó que estas infecciones pueden adquirirse mediante el consumo de alimentos contaminados, frutas y verduras mal lavadas, carnes insuficientemente cocidas, utensilios sucios o agua contaminada.

También existen parásitos que pueden transmitirse por contacto dentro del hogar.

🧼 La prevención comienza en casa

El hospital recomienda a las familias mantener especial atención en las medidas de higiene:

✅ Lavarse correctamente las manos y mantener las uñas cortas y limpias.

✅ Lavar muy bien frutas, verduras y legumbres.

✅ Preparar los alimentos sobre superficies limpias.

✅ Cocinar adecuadamente las carnes.

✅ Mantener vigilancia ante síntomas sospechosos y consultar con profesionales de salud.

Además, los especialistas señalan la importancia del control de niño sano, donde, de acuerdo con la valoración médica, pueden solicitarse exámenes de heces para identificar la presencia de parásitos.

⚠️ ¿Desparasitar por rutina? La recomendación ha cambiado

El HNN señala que anteriormente era común desparasitar a los niños como una práctica habitual. Actualmente, la recomendación es identificar primero qué parásito está causando la infección cuando existen síntomas, para que el tratamiento sea el adecuado.

El llamado del hospital es claro: no ignorar los síntomas y evitar la automedicación.

A nivel nacional, datos de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS indican que durante 2025 se registraron 23.643 casos de infecciones parasitarias en las siete regiones del país, con una tasa de incidencia acumulada de 445 casos por cada 100.000 habitantes.

La región con mayor incidencia fue Huetar Atlántica, con 730 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Pacífico Central, con 703. La menor incidencia se registró en Central Norte, con 341 casos por cada 100.000 habitantes.

💬 ¿Usted cree que en las escuelas y hogares se están tomando suficientes medidas para prevenir los parásitos en los niños? Cuéntenos su experiencia en los comentarios.

#PeriodicoGente #PeriódicoGente #Salud #Niños #HospitalNacionalDeNiños #Parásitos #Parasitosis #Prevención #SaludInfantil #Familia #CCSS #CostaRica #Noticias #Actualidad