COSTA RICA Y PANAMÁ FORTALECEN ACCIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS: 1.300 VIVIENDAS FUMIGADAS EN LA ZONA FRONTERIZA

• La finalidad deambos países fortalece la vigilancia y la respuesta oportuna en la zona fronteriza, contribuyendo a proteger la salud de las comunidades y disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti

COSTA RICA- PANAMÁ. Con el objetivo de proteger la salud de las comunidades fronterizas y reducir el riesgo de transmisión del dengue, chikungunya y zika, los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá desarrollan un operativo binacional de prevención, vigilancia y control en la frontera entre ambos países.

Las acciones se realizan el pasado 27 al 31 de julio en Paso Canoas, Costa Rica, y el corregimiento de Progreso, distrito de Barú, Panamá, mediante inspecciones en viviendas y establecimientos, eliminación de criaderos, aplicación de control larvario, fumigación, educación comunitaria y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y entomológica.

Como parte de esta intervención, se han fumigado aproximadamente 1.300 viviendas, reforzando la protección de las personas que habitan y transitan diariamente por esta zona de alta movilidad.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la eliminación de recipientes que acumulen agua continúa siendo la medida más efectiva para prevenir estas enfermedades, ya que la fumigación elimina únicamente los mosquitos adultos y no los criaderos donde se reproducen.

Por ello, se hace un llamado a la población para mantener limpios sus hogares y alrededores, eliminar cualquier recipiente que pueda almacenar agua y permitir el ingreso del personal de salud cuando realice inspecciones y acciones de control.

La coordinación entre ambos países fortalece la vigilancia y la respuesta oportuna en la zona fronteriza, contribuyendo a proteger la salud de las comunidades y disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.