DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN 2026: ¿SE MIDE CORRECTAMENTE LA PRESIÓN ARTERIAL? CLAVES PARA EVITAR ERRORES

Carolina Mendez / cmendez@comunicacionesencial.com

SAN JOSE, Costa Rica. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora este 17 de mayo, la recomendación es clara: no solo es importante medir la presión arterial, sino hacerlo correctamente.

Este 2026, bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntos!”, la World Hypertension League impulsa una campaña global de concientización que destaca la medición periódica de la presión arterial como el primer paso para prevenir enfermedades cardiovasculares.

La hipertensión arterial, conocida como el “enemigo silencioso”, suele no presentar síntomas evidentes, lo que le permite pasar desapercibida durante años. Como resultado, miles de personas viven con esta condición sin saberlo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas adultas padece hipertensión, y una gran proporción no está diagnosticada ni controlada.

En este contexto, una medición incorrecta puede generar una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, alarmas innecesarias, lo que retrasa el diagnóstico y afecta el tratamiento oportuno. Por eso, medirse la presión de forma adecuada y regular es clave para detectarla a tiempo y prevenir complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares o daño renal.

Las recomendaciones generales son:

Personas sanas: al menos una vez al año.

al menos una vez al año. Personas con factores de riesgo o diagnóstico: con mayor frecuencia, según indicación médica.

¿Cómo medirse la presión correctamente?

Para obtener resultados confiables, se recomienda:

Descansar al menos 5 minutos antes de la medición.

Sentarse con la espalda apoyada y los pies en el suelo, sin cruzar las piernas.

Colocar el brazo a la altura del corazón, apoyado sobre una superficie.

Evitar hablar o moverse durante la medición.

No consumir café, tabaco ni hacer ejercicio al menos 30 minutos antes.

Orinar antes si se siente la vejiga llena, ya que esto puede influir en el resultado.

¿En qué brazo se debe medir?

En una primera evaluación, lo ideal es medir en ambos brazos. Posteriormente, se recomienda utilizar siempre el brazo que registre valores más altos. En casa, es importante mantener consistencia y medir siempre en el mismo brazo.

Errores comunes que debe evitar

Medirse inmediatamente después de actividad física.

Hablar o usar el celular durante la medición.

Colocar el brazalete sobre la ropa.

Utilizar equipos no calibrados o de dudosa calidad.

Realizar una sola medición (lo ideal es hacer 2 o 3 y promediarlas).

¿Cómo saber si su aparato es confiable?

No todos los dispositivos ofrecen la misma precisión. Para una medición adecuada:

Prefiera equipos automáticos de brazo, en lugar de muñeca.

Prefiera equipos de marcas reconocidas, adquiridos en farmacias o puntos de venta confiables, y con validación clínica.

Asegúrese de que el brazalete sea del tamaño correcto.

Revise periódicamente su funcionamiento con un profesional de salud.

Meditek se suma a este llamado promoviendo la medición periódica y correcta de la presión arterial.