CÓMO IDENTIFICAR, MONITOREAR Y PROTEGER LA BIODIVERSIDAD VEGETAL DE SU COMUNIDAD

Guía, disponible gratuitamente en el sitio web de la UNED, nació para fortalecer el monitoreo del arbolado en las sedes universitarias y prevenir riesgos.

Protocolo explica, mediante criterios científicos e ilustraciones, cómo evaluar visualmente la salud de árboles, arbustos y otras especies vegetales, promoviendo la participación ciudadana.

Publicación estandariza por primera vez la identificación, medición y monitoreo de especies vegetales en las sedes de la UNED, al tiempo que pone ese conocimiento al servicio del país.

Fabián Marrero Soto / Comunicador, encargado de prensa UNED

SAN JOSÉ, Costa Rica. la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el propósito de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y promover el cuidado del ambiente, puso a disposición del público un protocolo que permite identificar o codificar, medir, monitorear y proteger la biodiversidad vegetal del entorno mediante procedimientos sencillos y respaldados técnicamente.

Se trata del “Protocolo para la identificación, medición y monitoreo de especies vegetales en las Sedes Universitarias”, un documento técnico que cualquier persona puede consultar y descargar gratuitamente desde el sitio web institucional.

Aunque fue creado para fortalecer la gestión ambiental de las sedes de la UNED y prevenir riesgos asociados al arbolado, el protocolo está disponible para estudiantes, centros educativos, municipalidades, organizaciones ambientales y la ciudadanía.

El documento explica, de manera sencilla y con ilustraciones, cómo medir correctamente un árbol, determinar su altura, evaluar la forma e iluminación de su copa, identificar su estado fitosanitario, registrar especies arbustivas y lianas, así como aplicar métodos básicos para el monitoreo de plantas herbáceas.

Además, incorpora procedimientos estandarizados que permiten realizar un seguimiento continuo del crecimiento y estado de conservación de las especies vegetales, facilitando la generación de información útil para la investigación científica, la educación ambiental y la toma de decisiones sobre el manejo de áreas verdes.

La encargada de la Cátedra de Producción Sustentable y de la Red Estudiantil de Restauración Ecológica (RERE) de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) de la UNED, María Auxiliadora Zúñiga Amador, señaló que la conservación de la biodiversidad comienza con el conocimiento.

“Queremos acercar herramientas técnicas a cualquier persona interesada en comprender mejor las especies vegetales que forman parte de su comunidad, promoviendo una cultura de observación, monitoreo y protección del patrimonio natural, nuestra meta es que este recurso sea para centros educativos, gobiernos locales y organizaciones comprometidas con el ambiente”, dijo Zúñiga.

Entre los principales aportes del protocolo destaca la incorporación de criterios científicos para evaluar la condición de árboles y otras especies vegetales mediante indicadores como el diámetro del tronco, la altura, la exposición a la luz, la forma de la copa y el estado fitosanitario, información que permite detectar oportunamente individuos que requieren seguimiento o intervención.

El técnico de Apoyo a la Academia del Programa de Laboratorios (PROLAB) de la UNED, Ezequiel Barrantes Arguedas, explicó que el objetivo fue desarrollar una metodología clara, práctica y basada en criterios científicos que permita generar información confiable y comparable a lo largo del tiempo.

Con procedimientos sencillos para medir árboles, identificar o codificar las especies y detectar señales de deterioro, herramienta busca acercar conocimiento científico a estudiantes y gobiernos locales.

“Si bien nació para fortalecer el monitoreo de las sedes universitarias y apoyar la prevención de incidentes asociados al arbolado, cualquier persona puede utilizar este protocolo para conocer la biodiversidad vegetal de su entorno y contribuir a su conservación”, indicó.

El protocolo también promueve la participación de estudiantes y comunidades en procesos de ciencia ciudadana, al ofrecer una metodología accesible para documentar y monitorear a la vegetación presente en parques, centros educativos, comunidades y otros espacios públicos o privados.

El “Protocolo para la identificación, medición y monitoreo de especies vegetales en las Sedes Universitarias” puede consultarse y descargarse gratuitamente desde el sitio web oficial de la Universidad Estatal a Distancia.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones que destaca el protocolo para identificar y proteger la biodiversidad vegetal se encuentran:

Identifique codificación de la especie: Registre el nombre común, nombre científico y ubicación del árbol o planta.

Registre el nombre común, nombre científico y ubicación del árbol o planta. Mida el árbol correctamente: Tome el diámetro a 1,30 metros del suelo y estime su altura para dar seguimiento a su crecimiento.

Tome el diámetro a 1,30 metros del suelo y estime su altura para dar seguimiento a su crecimiento. Observe la copa: Revise su forma, cantidad de follaje y acceso a la luz para valorar su desarrollo.

Revise su forma, cantidad de follaje y acceso a la luz para valorar su desarrollo. Evalúe su estado de salud: Detecte señales como ramas secas, hongos, heridas, plagas o pérdida excesiva de hojas.

Detecte señales como ramas secas, hongos, heridas, plagas o pérdida excesiva de hojas. Lleve un registro: Anote las mediciones y observaciones para comparar cambios con el tiempo.

Anote las mediciones y observaciones para comparar cambios con el tiempo. Identifique posibles riesgos: Preste atención a árboles inclinados, troncos deteriorados, raíces expuestas o ramas con riesgo de caída.

Preste atención a árboles inclinados, troncos deteriorados, raíces expuestas o ramas con riesgo de caída. Monitoree otras especies: El protocolo también incluye recomendaciones para registrar arbustos, lianas y plantas herbáceas.

“La aplicación puede contribuir a generar información útil para la conservación de áreas verdes, fortalecer proyectos de restauración ecológica y promover una cultura de observación, monitoreo y cuidado del patrimonio natural”, concluyó Barrantes,