CONAVI RETOMARÁ CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE EN TURES TRAS CONCLUIR PROCESO DE VALORACIÓN PATRIMONIAL

Ruta Nacional 116, Santo Domingo de Heredia

Nueva estructura mejorará la seguridad de peatones y conductores

TURES, Santo Domingo. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informa que el proyecto para la construcción de un nuevo puente en Tures podrá retomar su curso, luego de que concluyera el proceso de valoración relacionado con una eventual declaratoria patrimonial de la estructura existente. El Voto N° 2025025745 — RA N° 25-019329-0007-CO de la Sala fue resuelto mediante la resolución No. MCJ-DM-266-2026 (Resolución Final Puente Tures) emitida por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Desde el inicio del proyecto, la institución ha actuado con apego a los criterios técnicos, legales y administrativos que rigen este tipo de obras. Como parte del proceso del proyecto, se realizaron los estudios preliminares correspondientes al estudio de suelos, hidráulico, hidrológico, social, económico, de seguridad vial, estructural entre otros. Se informó a la comunidad sobre el alcance del proyecto y siempre se ha contado con la valoración de especialistas en puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Asimismo, Conavi respetó el trámite de análisis de la solicitud de declaratoria patrimonial, cuya resolución correspondía a las autoridades competentes en este caso el Ministerio de Cultura y Juventud:

“…mantener la suspensión de la demolición del puente sobre el Río Tures, hasta tanto el Ministerio de Cultura y Juventud no resuelva o defina si dicha estructura puede ser declarada o no patrimonio histórico-arquitectónico…

Una vez concluido este procedimiento mediante la resolución No. MCJ-DM-266-2026, la Institución cuenta con las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del proyecto, con el único el interés público y, principalmente, el derecho fundamental a la vida, indicado en el artículo 21 de la Constitución Política La construcción del nuevo puente responde a la necesidad de brindar una infraestructura más segura y adecuada para las personas usuarias. La estructura existente corresponde a una alcantarilla que ya no cumple con los requerimientos actuales en materia de capacidad sismorresistente, no está diseñado para soportar el peso vehicular al cual es sometido diariamente, además la parte hidráulica es insuficiente para avenidas máximas, así como la deficiencia de seguridad vial (1 carril, sin aceras, ni barandas), por lo que resulta necesaria su sustitución.

La programación del inicio de las obras para este lunes 3 de agosto de 2026 responde a la obligación legal e institucional del Conavi de actuar de manera oportuna para reducir los riesgos identificados, pues prolongar innecesariamente la permanencia en servicio de una estructura cuyas limitaciones técnicas han sido ampliamente documentadas incrementa la exposición de las personas usuarias a un riesgo que la Administración tiene el deber de mitigar. La protección de la vida humana exige adoptar las medidas correctivas sin dilaciones indebidas, ya que, ante una infraestructura con las condiciones técnicas descritas, cada día de atraso representa la prolongación de un riesgo que el Estado está llamado a prevenir.

Un puente más seguro y funcional

El nuevo puente sobre el río Tures tendrá una longitud de 15 metros y contará con dos carriles de circulación de 3.65m de ancho, lo que permitirá sustituir la condición actual, en la que el tránsito debe alternarse mediante una señal de ceda.

Otro de los principales beneficios será la incorporación de infraestructura segura para los peatones. Actualmente, las personas deben compartir el espacio de circulación con los vehículos debido a la ausencia de aceras. Con el nuevo puente dispondrán de aceras accesibles, a ambos lados y de 1,20m de ancho, acordes con la Ley N.° 7600, barandas de protección y la señalización correspondiente.

El proyecto también contempla 70m de mejoramiento de los accesos en ambos extremos de la estructura, más 30m de la ruta cantonal (Calle Quebradas), así como la colocación de tuberías y pozos de concreto para canalizar adecuadamente las aguas pluviales (aguas llovidas), construcción de cordón y caño, demarcación y señalamiento en los accesos al puente.

Estas intervenciones permitirán ampliar la capacidad hidráulica y construir una estructura segura que cumpla con las disposiciones vigentes del Código Sísmico de Costa Rica.

La obra permitirá mejorar la movilidad en la Ruta Nacional 116 y ofrecer condiciones más seguras para peatones, conductores y habitantes de las comunidades cercanas.

La construcción estará a cargo de la empresa CODOCSA y dispondrán de un plazo de 280 días efectivos, por lo que se espera que la obra se ponga en servicio a finales del primer semestre del 2027, con una inversión total de ¢722 millones.

Descripción de la Ruta Alterna

Debido al cierre de la intersección durante el plazo que se realizan las obras, se implementará un desvío para el tráfico vehicular a través de una ruta alterna demarcada de color celeste en la imagen. Este desvío abarcará desde la intersección 1 ubicada en la avenida 34 y la ruta 116 (calle Santo Tomás) hasta la intersección 12 (Calle Emilia) localizada en la ruta 116 y 117, dirigiendo a los conductores por la ruta nacional 112, tal como se detalla.

El paso está restringido, solo se permite para ingreso de vecinos y maquinaria: 1) De los Ángeles hacia puente Tures, 2) Calle Quebradas hacia el puente Tures y 3) estación de servicio “La Favorita” hacia el puente Tures.

IMPORTANTE

Se hace un llamado a los conductores de vehículos articulados utilizar la ruta 32 y las rutas autorizadas, ya que la ruta intervenida N°116 y las rutas alternas restringen el paso para este tipo de vehículos.

Conavi reafirma su compromiso con el desarrollo de obras fundamentadas en criterios técnicos, el respeto al marco legal y el diálogo con las comunidades, siempre con el objetivo de proteger la vida de las personas y fortalecer la infraestructura vial nacional.