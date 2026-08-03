INA y MEIC buscan mipymes que deseen escalar sus negocios

Esta primera convocatoria ya se encuentra abierta para 50 mipymes de todo el país.

El acompañamiento empresarial será 100 % virtual e incluirá sesiones grupales sin- crónicas.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Bajo el lema “Rediseña, mejora y escala con propósito”, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), mediante su Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), y en articulación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), desarrollará Escala Pyme Sostenible, una beca empresarial INA-SBD dirigida a fortalecer y transformar negocios de mipymes en todo el país.

La primera convocatoria ya se encuentra abierta, desde el 28 de julio al 10 de agosto, para 50 mipymes beneficiarias del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con operación activa, al menos 12 meses de funcionamiento formal, producto o servicio validado, generación de ingresos y retos aso- ciados con rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia, crecimiento o escalamiento.

El programa contará con dos grupos independientes de 25 mipymes cada uno y se desarrollará bajo una modalidad 100 % virtual combinada.

Rodolfo Benavides, Jefatura de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) del INA (1)

“Las micro, pequeñas y medianas empresas son un motor fundamental para el desarrollo econó- mico y la generación de empleo en Costa Rica. En el INA tenemos el compromiso de acompañarlas en su proceso de crecimiento, brindándoles acceso a formación especializada, herramientas inno- vadoras y metodologías que les permitan fortalecer su modelo de negocio, incorporar prácticas sostenibles y responder a los desafíos de un entorno cada vez más competitivo. Con esta iniciativa, desarrollada junto al MEIC y el Sistema de Banca para el Desarrollo, reafirmamos nuestra visión de impulsar empresas más resilientes, productivas y preparadas para escalar, generando un impacto positivo tanto en las personas emprendedoras como en las comunidades donde desarrollan su ac- tividad”, destacó Edgar Oviedo Blanco, presidente ejecutivo del INA.

“Fortalecer a las mipymes es fortalecer la economía del país y generar más oportunidades de em- pleo. Por eso, invitamos a las empresas a aprovechar esta beca empresarial, una oportunidad para incorporar prácticas sostenibles, fortalecer sus capacidades, impulsar la innovación y mejorar su competitividad. Desde el MEIC seguiremos promoviendo iniciativas que impulsen el desarrollo sos- tenible, la consolidación y la competitividad de las mipymes costarricenses”, señaló María del Mila- gro Solórzano León, ministra de Economía, Industria y Comercio.

¿Quiénes pueden participar?

Personas empresarias o integrantes clave de mipymes que cumplan con las siguientes con- diciones:

Representen una empresa activa y en operación.

Cuenten con al menos 12 meses de operación formal.

Tengan un producto o servicio validado y generación de ingresos.

Participen en la gestión o toma de decisiones de la empresa.

Tengan interés en mejorar su rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia y capacidad de escala- miento.

Dispongan de equipo tecnológico y conexión a internet.

Cumplan los demás requisitos establecidos en la convocatoria oficial.

El programa se desarrollará durante 16 semanas por grupo, con diagnóstico estratégico inicial, sesiones grupales sincrónicas, mentorías individuales, trabajo aplicado asincrónico, plantillas, listas de verificación, tableros, bitácoras digitales y evidencia mínima de implemen- tación.

La metodología se basa en un Laboratorio de Decisiones Empresariales, en el que cada empresa trabaja sobre su propio modelo de negocio, retos reales y decisiones críticas. Los contenidos se organizan en seis laboratorios: modelo de negocio escalable y foco en el cliente; sostenibilidad como ventaja competitiva; transformación digital y economía circular; estrategia financiera para escalar; gestión integral de riesgos y operación; y talento humano y sostenibilidad interna.

Al finalizar, cada empresa deberá contar con un modelo de negocio ajustado y validado, un plan de escalamiento empresarial a 90 días, un tablero de decisiones estratégicas con indi- cadores y responsables, indicadores ESG básicos integrados a su operación, oportunidades de transformación digital, economía circular o mejora de eficiencia, matriz de riesgos críticos, hoja de ruta para fortalecer el talento humano y evidencia mínima de implementación apli- cada.

Las empresas seleccionadas recibirán una beca empresarial del INA que cubre el 95 % del costo total del programa; la empresa beneficiaria deberá aportar el 5 % restante como contrapartida.

Las mipymes interesadas pueden registrarse mediante el formulario oficial disponible en: https://forms.gle/XgyFLY23GqEbXvQz5