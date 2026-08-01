MUJERES AFRODESCENDIENTES FORTALECEN LIDERAZGOS Y PROMUEVEN SUS DERECHOS EN ENCUENTRO IMPULSADO POR EL INAMU

Jornada promovió el intercambio de experiencias, la reflexión sobre desafíos actuales y el fortalecimiento de capacidades para el disfrute pleno de los derechos humanos.

• Día de la Diáspora reunió a mujeres de la Región Huetar Caribe

LIMÓN, Costa Rica El Departamento Regional Huetar Caribe del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), conmemoró este viernes el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.

La celebración se desarrolló a partir de un proceso de consulta con representantes de colectivos afrodescendientes donde sobresalió una metodología participativa, vivencial y reflexiva que combinó espacios de encuentro, reconocimiento de derechos, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades y liderazgos.

Durante la actividad, también se realizaron actividades culturales y se impartió una conferencia sobre el Segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes (2025-2034).

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó la importancia de generar espacios que reconozcan la diversidad de experiencias de las mujeres y fortalezcan su participación en la vida social, económica y política de la región.

Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.

“Las mujeres afrodescendientes han realizado aportes fundamentales al desarrollo cultural, social y económico de nuestro país. Esta conmemoración nos permite reconocer esos aportes, escuchar sus voces y continuar impulsando acciones que promuevan la igualdad, la participación y el ejercicio pleno de sus derechos”, puntualizó la jerarca.

La jerarca reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando espacios que promuevan la participación, el liderazgo y la autonomía no solo de las mujeres afrodescendientes, sino también de las organizaciones en las cuales trabajan para fortalecer liderazgos, promover la incidencia social y contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia, reconociendo sus aportes históricos y contemporáneos al desarrollo del país y fortaleciendo la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.