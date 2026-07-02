CONSUMIDORES CUENTAN CON NUEVA PLATAFORMA DIGITAL PARA PRESENTAR DENUNCIAS

• La herramienta sustituye la plataforma anterior y permitirá realizar trámites de manera más ágil, accesible y eficiente. La plataforma anterior dejó de funcionar el 21 de junio de 2026.
• El registro de usuarios estará disponible a partir del 22 de junio para personas consumidoras, comerciantes y sus apoderados.
SAN JOSÉ, Costa Rica. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), puso a disposición de los consumidores una nueva plataforma digital para presentar denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, por presuntos incumplimientos a sus derechos, una herramienta que moderniza la gestión de trámites y facilita el acceso a los servicios de protección al consumidor.
La nueva plataforma llamada Consumidor CR, sustituye el sistema anterior de denuncias, el cual dejó de funcionar a partir del 21 de junio, por lo que las personas usuarias deben utilizar este nuevo canal para gestionar sus casos, ya sea que estén en trámite o cuando se decida presentar uno nuevo.
Con esta iniciativa, el Ministerio muestra su firme compromiso por fortalecer la atención a los consumidores mediante un proceso digital diseñado para simplificar la gestión de denuncias y facilitar el acceso a los servicios desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Esta modernización forma parte de los esfuerzos institucionales para acercar los servicios a la ciudadanía y profundizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores.
Principales mejoras de la nueva plataforma
- Diseño de una interfaz más fácil de usar y amigable, con navegación simplificada.
- Creación de un panel principal (dashboard) con estado de expedientes asignados, archivados, pendientes, etc.
- Registro automático de trazabilidad y auditoría (quién hizo qué y cuándo).
- Roles y permisos diferenciados por usuario.
- Módulo AVI (Atención Virtual) para revisión previa de solicitudes de denuncia y comunicación con el usuario para corrección de requisitos o información.
¿Cómo crear una cuenta?
Para utilizar la nueva plataforma Consumidor CR, los consumidores deben:
Ingresar a: www.meic.go.cr .en la sección Trámites y Servicios–Denuncias Consumidor-Denuncie aquí.
- Elegir la opción de identificación: ciudadano costarricense o extranjero.
- Ingresar su número de identificación o documento correspondiente.
- Completar la información solicitada y hacer clic en “Verificar”.
- Confirmar que los datos son correctos y continuar con el proceso.
- Ingresar una dirección de correo electrónico.
- Completar el formulario de contacto.
- Leer detenidamente los términos y condiciones y la política de privacidad.
- Hacer clic en el botón “Registrarme”.
- Ingresar el código de verificación recibido en su correo electrónico para activar la cuenta.
¿Qué documentos debo tener para presentar una denuncia? a)-Datos del Denunciante.
- Nombre y apellidos del denunciante.
- Número de cédula física o jurídica, o documento de identidad del denunciante.
- Correo electrónico o lugar para recibir notificaciones. b)-Datos del Denunciado.
- Nombre y apellidos, o razón social del denunciado.
- Número de cédula o documento de identidad del denunciado, o número de cédula jurídica si se trata de una persona
jurídica.
- Dirección física exacta y actual en Costa Rica del denunciado. c)-Hechos de la denuncia.
Explicación clara, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados y
las fechas exactas en que ocurrieron.
d) -Pruebas.
Por ejemplo, la factura física o electrónica, o comprobante de la compra, el certificado o documento de prueba donde conste el plazo de garantía, etc.
c) -Pretensión
Indicación expresa de lo que se pide.
El MEIC invita a la ciudadanía a familiarizarse con la nueva plataforma y utilizar este canal para la presentación de denuncias, aprovechando las mejoras incorporadas para brindar una atención más cercana, moderna y eficiente.
Para más información, puede llamar a la línea gratuita 800 CONSUMO (800 266 7866).