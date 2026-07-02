CONSUMIDORES CUENTAN CON NUEVA PLATAFORMA DIGITAL PARA PRESENTAR DENUNCIAS

• La herramienta sustituye la plataforma anterior y permitirá realizar trámites de manera más ágil, accesible y eficiente. La plataforma anterior dejó de funcionar el 21 de junio de 2026.

• El registro de usuarios estará disponible a partir del 22 de junio para personas consumidoras, comerciantes y sus apoderados.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), puso a disposición de los consumidores una nueva plataforma digital para presentar denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, por presuntos incumplimientos a sus derechos, una herramienta que moderniza la gestión de trámites y facilita el acceso a los servicios de protección al consumidor.

La nueva plataforma llamada Consumidor CR, sustituye el sistema anterior de denuncias, el cual dejó de funcionar a partir del 21 de junio, por lo que las personas usuarias deben utilizar este nuevo canal para gestionar sus casos, ya sea que estén en trámite o cuando se decida presentar uno nuevo.

Con esta iniciativa, el Ministerio muestra su firme compromiso por fortalecer la atención a los consumidores mediante un proceso digital diseñado para simplificar la gestión de denuncias y facilitar el acceso a los servicios desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Esta modernización forma parte de los esfuerzos institucionales para acercar los servicios a la ciudadanía y profundizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Principales mejoras de la nueva plataforma

Diseño de una interfaz más fácil de usar y amigable, con navegación simplificada. Creación de un panel principal (dashboard) con estado de expedientes asignados, archivados, pendientes, etc. Registro automático de trazabilidad y auditoría (quién hizo qué y cuándo). Roles y permisos diferenciados por usuario. Módulo AVI (Atención Virtual) para revisión previa de solicitudes de denuncia y comunicación con el usuario para corrección de requisitos o información.

¿Cómo crear una cuenta?

Para utilizar la nueva plataforma Consumidor CR, los consumidores deben:

Ingresar a: www.meic.go.cr .en la sección Trámites y Servicios–Denuncias Consumidor-Denuncie aquí.

Elegir la opción de identificación: ciudadano costarricense o extranjero.

Ingresar su número de identificación o documento correspondiente.

Completar la información solicitada y hacer clic en “Verificar”.

Confirmar que los datos son correctos y continuar con el proceso.

Ingresar una dirección de correo electrónico.

Completar el formulario de contacto.

Leer detenidamente los términos y condiciones y la política de privacidad.

Hacer clic en el botón “Registrarme”.

Ingresar el código de verificación recibido en su correo electrónico para activar la cuenta.

¿Qué documentos debo tener para presentar una denuncia? a)-Datos del Denunciante.

Nombre y apellidos del denunciante.

Número de cédula física o jurídica, o documento de identidad del denunciante. Correo electrónico o lugar para recibir notificaciones. b)-Datos del Denunciado.

Nombre y apellidos, o razón social del denunciado.

Número de cédula o documento de identidad del denunciado, o número de cédula jurídica si se trata de una persona

jurídica.

Dirección física exacta y actual en Costa Rica del denunciado. c)-Hechos de la denuncia.

Explicación clara, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados y

las fechas exactas en que ocurrieron.

d) -Pruebas.

Por ejemplo, la factura física o electrónica, o comprobante de la compra, el certificado o documento de prueba donde conste el plazo de garantía, etc.

c) -Pretensión

Indicación expresa de lo que se pide.

El MEIC invita a la ciudadanía a familiarizarse con la nueva plataforma y utilizar este canal para la presentación de denuncias, aprovechando las mejoras incorporadas para brindar una atención más cercana, moderna y eficiente.

Para más información, puede llamar a la línea gratuita 800 CONSUMO (800 266 7866).