PERSONAS USUARIAS RECIBIERON EN LENGUA BRIBRI SENTENCIA DE APELACIÓN EN PENSIONES ALIMENTARIAS

Juzgado Especialización en Apelación de Pensiones Alimentarias de San José brindó resolución traducida en audio e impresa en papel.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En un proceso sobre pensiones alimentarias, cuyas partes son personas de la comunidad indígena, la resolución de apelación fue entregada impresa en papel y en audio, completamente traducida en lengua bribri.

La decisión de brindarle a las partes del proceso la sentencia en su idioma, la tomó el Juzgado Especializado en Apelación de Pensiones Alimentarias de San José, como un aporte más de las autoridades judiciales, para hacer efectivo el principio de acceso a la justicia de las poblaciones indígenas.

“Para el Juzgado Especializado de Apelación de Pensiones Alimentarias, es esencial hacer un abordaje integral de aquellos asuntos donde participan personas usuarias de las poblaciones vulnerables, como las personas indígenas y que cuentan con normativa específica debido a esa condición. Las alertas que se observan en los diferentes asuntos, nos obligan a dar un tratamiento, desde los postulados del Principio de Igualdad, Debido Proceso y Derecho de Defensa, y nos exige dar una respuesta adecuada a los procesos”, destacó la jueza coordinadora del Juzgado, Patricia Méndez Gómez.

El caso que dio paso a esta importante acción del Juzgado Especializado de Apelación, corresponde a un proceso en pensiones alimentarias que mantiene su trámite ordinario, en el Juzgado Contravencional de Bribri.

La sentencia de apelación se dictó el pasado 28 de febrero de 2025, en el que se resolvió un recurso de apelación presentado por la parte solicitante. A las partes del proceso se les entregó lo resuelto en formato escrito y traducida en lengua bribri y un audio con la lectura integral en este idioma.

“En este caso particular, se tuvo la oportunidad de visibilizar vacíos procesales y poder hacer los ajustes necesarios para alcanzar una decisión justa. El caso se convirtió en una oportunidad para reforzar los principios que rigen la materia familiar y visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que pueden coexistir en las personas, lo que a su vez, sirve de vehículo para aumentar la confianza en el sistema de justicia y nos permite establecer nuevos desafíos”, indicó la jueza Méndez Gómez.