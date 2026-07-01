INDER IMPULSA LA MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE MÁS DE 3.200 PRODUCTORES DE CAÑA EN ALIANZA CON LAICA

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) fortalece su apuesta por el desarrollo productivo del país mediante un convenio estratégico con la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), orientado a mejorar la competitividad y sostenibilidad de más de 3.200 productores independientes de caña.



Esta intervención busca aumentar el rendimiento por hectárea y la rentabilidad de las unidades productivas, con énfasis en micro, pequeños y medianos agricultores, impactando directamente en las economías de los territorios rurales.



Como parte de esta iniciativa, el INDER destina una inversión total de ₡1.980.475.259,88 para el periodo 2024–2027, recursos que se convierten en acciones concretas para dinamizar el sector cañero.



Entre los principales aportes se incluyen la entrega de fertilizantes para productores priorizados en categorías A, B y C durante los años 2025, 2026 y 2027, así como la adquisición de seis cosechadoras mecánicas de alta tecnología distribuidas entre 2024 y 2025, lo que permitirá optimizar los procesos de producción y cosecha.



Además, el convenio contempla acompañamiento técnico especializado que facilitará la adopción de mejores prácticas agrícolas, así como una adenda que permite utilizar recursos remanentes para adquirir equipamiento complementario indispensable para la operación eficiente de la maquinaria.



Con ello, el INDER no solo impulsa la modernización tecnológica, sino que también contribuye a reducir costos de producción y a incrementar los ingresos de las familias productoras.



El martes 23 de junio se concretó una de las entregas programadas en el marco del convenio. La actividad realizada en Grecia de Alajuela, incluyó la distribución de equipos y cerca de 1.500 sacos de insumos, abonos y fertilizantes para las personas productoras beneficiarias.



La jornada contó con la presencia del presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Quesada Salas, quien participó en la entrega de los recursos y destacó la importancia de estas inversiones para fortalecer la productividad, la modernización del sector y el desarrollo económico de las comunidades rurales, señalando: “Desde el INDER estamos comprometidos con llevar soluciones concretas a las personas productoras, mediante inversión en tecnología, insumos y acompañamiento técnico que les permita ser más competitivos y mejorar su calidad de vida. Este convenio con LAICA es un ejemplo claro de cómo articulamos esfuerzos para fortalecer el desarrollo rural y dinamizar la economía en nuestras comunidades.”



La ejecución de los recursos se realizará de manera progresiva entre 2024 y 2027, asegurando una distribución ordenada y priorizada según las necesidades del sector.



Con esta acción, el INDER reafirma su papel como un actor clave en la transformación productiva del agro costarricense, promoviendo alianzas estratégicas que generan impacto directo en la vida de miles de productores y en el desarrollo sostenible del país