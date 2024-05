¡Negociar será la clave en los Concejos Municipales!

• Los acuerdos entre los partidos minoritarios y el PLN, quien no cuenta con la mayoría en los Concejos entrantes, deberán tener como factor común una buena negociación si se quiere iniciar un buen plan de desarrollo adecuado en los municipios a partir de este mayo. Los partidos Avance, Social Democrático, Liberal, Cambio Ciudadano y Autentico Labrador, serán las agrupaciones que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de pactar y negociar en beneficio del desarrollo de sus comunidades, las mismas que los eligieron para que trabajen con esmero, honradez y buscando el equilibrio para hacer de los 5 cantones donde informa el Periódico Gente comunidades más prósperas

José Luis Cojal Estrada, periodicogentehoy@yahoo.com

La elección de los regidores, tras la aplicación del cociente, subconsciente y residuo mayor, como lo contempla el Código Electoral, dio como resultado la integración de los Concejos para el periodo 2024-2028. Los elegidos ocuparán sus curules a partir del próximo 1º de mayo.

Los partidos cantonales su participación será clave en la elección de los puestos directivos de cada Concejo Municipal, tendrán la responsabilidad de pactar y de fiscalizar las labores de los Concejos, dada su presencia en las 5 municipalidades que informa el Periódico Gente.

La turbulencia que se vivió en las elecciones de este 4 de febrero donde los vecinos eligieron a la persona idónea para dirigir las riendas de la Municipalidad, es cosa del pasado; la adrenalina en calma y tomando las cosas con tranquilidad, los alcaldes electos: Yamileth Valverde, Coronado; Fernando Chavarría, Goicoechea; Diego López, Moravia, Alejandro Alvarado, Tibás y Jorge Fonseca, Santo Domingo preparan baterías para dar inicio a sus funciones este 1.º mayo.

Los alcaldes electos ninguno obtuvo mayoría en los Concejos Municipales. El Partido Liberación Nacional (PLN,) dada su presencia en las 5 municipalidades que informa el Periódico Gente -por no tener la mayoría en los Concejos-, tendrá que negociar con los regidores de los partidos minoritarios para el buen desarrollo de sus cantones.

Los elegidos

• SANTO DOMINGO DE HEREDIA

En este cantón, a pesar que su alcalde Roberto González no consiguió la reelección, el Partido Movimiento Avance consiguió aumentar su cuota en el Concejo con la presencia de dos regidores.

Resultado de votos válidos: 11.027, abstencionismo 69,24%.

Este cantón el Concejo está conformado por 5 regidores.

Partido Liberación Nacional obtiene 2 regidores; Partido Movimiento Avance Santo Do-mingo, 2 regidores, y el Partido Unidad Social Cristiana, 1 regidor, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

• PLN 2.852 votos válidos

• MAS 2.380 votos válidos

• PUSC 1.514 votos Válidos

• TIBÁS

Dos partidos nuevos se hacen presentes en el Concejo Municipal: Partido Social Democrático y el Partido Republicano Social Cristiano.

Resultados de votos válidos:14.230, abstencionismo 74,01%.

En este cantón el Concejo está conformado por 7 regidores.

Partido Liberación Nacional obtiene 3 regidores; Partido Social Democrático, 2 regidores; Partido Republicano Social Cristiano, y el Partido Unidad Social Cristiana con 1 regidor cada uno.

• PLN, 5.294 votos válidos

• PPSD, 2.367 votos

válidos

• PUSC, 1.382 votos válidos

• PRSC, 2.331 votos válidos

• MORAVIA

El novel Partido Liberal Progresista se convirtió en la sorpresa y obtuvo dos regidores, mientras que el tradicional Partido de Unidad Social Cristiana, con 641 votos no le alcanzó para tener presencia en el Concejo, por primera vez desde el periodo 2002, no contará con representación en el Concejo Municipal 2024-2028.

El Partido Somos Moravia se consolida en este cantón con dos administraciones consecutivas 2020-2024 y 2024-2028, contará con tres regidores para este último periodo.

Resultado de votos válidos: 12.008, abstencionismo 73,15%

En este cantón el Concejo está conformado por 7 regidores.

Partido Liberación Nacional obtiene 2 regidores; Partido Somos Moravia, 3 regidores; Partido Liberal Progresista, 2 regidores.

• PLN, 1.857 votos válidos

• PSM, 5,442 votos válidos

• PLP, 2.634 votos Válidos

• GOICOECHEA

En Goicoechea destaca los Partidos Liberación Nacional, Cambio Ciudadano y el Partidos Unidad, con dos regidores cada partido.

En este cantón se hace presente por primera vez el Partido Unidos Podemos (funcionó la coalición entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) – Todos por Goicoechea), el Partido Frente Amplio y el Partido Social Democrático, obtuvieron un regidora cada uno.

Resultado de votos válidos de 21.612, abstencionismo 76,61%.

En este cantón el Concejo está conformado por 9 regidores.

Partido Liberación Nacional, 2 regidores, Coalición Cambio Ciudadano, 2 regidores; Partido Unidad Social Cristiana, 2 regidores; y los Partidos Progreso Social Democrático, Frente Amplio y el Partidos Unidos Podemos, 1 regidor cada uno.

• PLN, 5.294 votos válidos

• PPSD, 2.367 votos válidos

• PUSC, 1.382 votos válidos

• PRSC, 2.331 votos válidos

• CORONADO

A nivel cantonal, continúa haciendo historia el Partido Auténtico Labrador de Coronado, aumento su participación para este periodo con dos regidores.

También, por primera vez el Partido Progreso Social Democrático se hace presente en el Concejo Municipal con dos regidores.

Resultado de votos válidos de 13.725, abstencionismo 75,55%.

El Concejo está conformado por 7 regidores.

Partido Liberación Nacional obtiene 2 regidores; Partidos Progreso Social Democrático, 2 regidores; Partido Auténtico Labrador de Coronado, 2 regidores, y el Partido Unidad Social Cristiana, 1 regidor.

• PLN, 3.526 votos válidos

• PPSD, 3.384 votos válidos

• ALC, 3.047 votos válidos

• PUSC, 2.825 votos válidos

√ Capacitación

• Alcaldías electas son capacitadas en la estrategia Sembremos Seguridad

Las nuevas alcaldías e intendencias conocieron de primera mano los alcances y beneficios del programa de prevención Sembremos Seguridad para los ciudadanos y las municipalidades.

Sembremos Seguridad es una estrategia integral de prevención para la seguridad pública, creada por decreto ejecutivo en junio del 2018 y que lleva un componente de ejecución muy importante a cargo de los gobiernos locales.

Tiene la finalidad de identificar, priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía por medio de la percepción de las personas y estadísticas registradas, así como abordarlos mediante la coordinación y cooperación entre municipalidades, instituciones y participación ciudadana.

En Costa Rica es ejecutada en todos los cantones gracias al liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública y el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos, de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

En el complejo momento que atraviesa Costa Rica en términos de seguridad, es de suma importancia fortalecer el trabajo interinstitucional.

El Gobierno de Estados Unidos invierte un promedio de 6 millones de dólares al año a nivel municipal en esta estrategia.

En la actualidad Sembremos Seguridad está en el proceso de recolección de información para el levantamiento de nuevos diagnósticos en cada cantón.

Sembremos Seguridad es un programa que brinda acompañamiento y proyectos que permiten contar a corto, mediano y largo plazo, con cambios en materia de seguridad.