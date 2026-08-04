COSTA RICA CONMEMORA 76 AÑOS DEL PRIMER VOTO DE LAS MUJERES , INAMU BRINDA HOMENAJE A UNA DE LAS PRIMERAS MUJERES VOTANTES DE COSTARICA

Acto oficial en La Tigra de San Carlos recordó el hito que marcó el ejercicio del sufragio femenino en el país.

SAN CARLOS, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de La Tigra y la Municipalidad de San Carlos, conmemoraron el Día Nacional del Primer Sufragio de las Mujeres en Costa Rica. El evento se desarrolló al cumplirse 76 años desde el momento en que las mujeres ejercieron el derecho al voto en el país por primera vez.

“El primer sufragio de las mujeres marcó un antes y un después en la participación política de las mujeres y en la historia democrática de Costa Rica. Recordar este acontecimiento es reconocer la lucha de colectivos de mujeres como la Liga Feminista Costarricense que abrieron el camino para que hoy podamos ejercer plenamente nuestros derechos políticos y participar activamente en la construcción de un país inclusivo, solidario, democrático”, indicó la presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez.

Como parte de la conmemoración, se realizaron dos reconocimientos, uno a Marta Jiménez Fallas, de 97 años, quien es una de las primeras mujeres que ejercieron el derecho al voto en Costa Rica, y otro a Laura Fernández Delgado, segunda mujer en ocupar la Presidencia de la República, este homenaje se entrega por el aporte que ambas han realizado al fortalecimiento de la democracia y la participación política de las mujeres en el país.

Presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez.

Este año, la conmemoración se realizó en el polideportivo de La Tigra, en San Carlos y reunió a autoridades nacionales y locales, población estudiantil, organizaciones sociales y personas lideresas de la región.

– HISTORIA DEL VOTO

La conmemoración del Día Nacional del Primer Sufragio de las Mujeres busca fortalecer la memoria histórica y promover la reflexión sobre los derechos políticos de las mujeres como parte fundamental de la construcción democrática de Costa Rica. Asimismo, constituye una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los procesos y luchas que hicieron posible el reconocimiento de la ciudadanía plena para las mujeres.

Hace 76 años, Bernarda Vásquez Méndez, en La Tigra de San Carlos y Amelia Alfaro Rojas, en La Fortuna de ese mismo cantón, ejercieron el derecho al voto en Costa Rica durante un plebiscito realizado 30 de julio de 1950 para definir si los caseríos de La Tigra y La Fortuna continuaban perteneciendo a San Ramón o se adherían a San Carlos. Este hecho marcó un avance trascendental en la historia democrática nacional y en el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de las mujeres.