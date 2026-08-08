COSTA RICA SE PREPARA PARA UNA NOCHE HISTÓRICA: JON BATISTE LLEGA POR PRIMERA VEZ AL PAÍS

• El ganador de ocho premios Grammy y un Oscar unirá su talento con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en un espectáculo único que promete sorprender al público.

Lilliana Pacheco Monge / peeriodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Hay conciertos que se esperan y otros que generan expectativa desde el momento en que se anuncian. La llegada de Jon Batiste a Costa Rica pertenece a la segunda categoría.

El reconocido músico estadounidense, ganador de ocho premios Grammy y un Oscar, se presentará por primera vez en el país el próximo 3 de septiembre, en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, donde compartirá escenario con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La presentación será una única función y contará con arreglos orquestales creados especialmente para esta ocasión, en una propuesta que combinará la fuerza de la música de Batiste con el talento de una de las principales agrupaciones musicales del país.

Batiste se ha convertido en una de las figuras más versátiles de la música contemporánea gracias a una carrera que cruza géneros como jazz, soul, R&B, gospel, pop y música clásica.

Su nombre también está ligado a grandes reconocimientos. En 2021 ganó el **Oscar por la banda sonora de **Soul, de Disney y Pixar, mientras que su álbum We Are obtuvo el Grammy a Álbum del Año.

Además, fue director musical y líder de la banda de The Late Show with Stephen Colbert entre 2015 y 2022, desde donde conquistó a una enorme audiencia internacional.

Jon Batiste, ganador de ocho premios Grammy y del Oscar por la banda sonora de Soul, se presentará el 03 de septiembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva

• Una noche especial para los amantes de la música

“Traer a Jon Batiste por primera vez a Costa Rica representa un momento muy especial para la escena musical del país. Es un artista extraordinario, con una capacidad única para conectar con el público y ofrecer experiencias memorables”, afirmó Sam Zahedi, productor del espectáculo.

Las puertas del Anfiteatro Imperial abrirán a las 4:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 7:00 p. m.

Las entradas ya están disponibles mediante Publitickets, con precios entre ₡32.500 y ₡65.000, según la localidad.

* Golden Circle Central: ₡65.000

* Golden Circle Lateral: ₡57.500

* Zona 400 Central: ₡52.500

* Zona 400 Lateral: ₡49.500

* Zona 500 Central: ₡41.500

* Zona 500 Lateral: ₡32.500

El evento será bajo techo y contará con espacios accesibles para personas con movilidad reducida. También habrá parqueo para más de 1.000 vehículos, con costo adicional, además de alimentos y bebidas. La pregunta queda sobre la mesa para los seguidores de la música internacional: ¿estamos ante uno de los conciertos más esperados del año en Costa Rica?