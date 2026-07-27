El artista colombiano llegará al país el sábado 17 de octubre con su esperado Borondo Tour

Las entradas están disponibles a través de www.kuikpei.com

Promoción especial: al comprar una entrada de Gramilla KFC Music, se le obsequiará una entrada de Gramilla KFC Music para el Barboza Fest

Adriana Hernández / adriana@macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. HBarboza Producciones informa que las entradas para el concierto de Beéle en Costa Rica, ya están a la venta. El show se realizará el sábado 17 de octubre, en el Parque Viva, correspondiente al Borondo Tour del artista colombiano.

El intérprete de éxitos como Loco, Frente al Mar, Mi Refe, Morena y Santorini ofrecerá un recorrido por los temas que lo han convertido en una de las figuras más importantes de la música urbana de Latinoamérica.

Las entradas ya pueden adquirirse exclusivamente a través de www.kuikpei.com, con localidades para diferentes experiencias y precios que se ajustan a todos los públicos.

Las localidades disponibles, con impuestos incluidos, son:

Localidad Precio por persona Golden Circle $200 100 Extra $300 Centrales (403-503) $150 Terrazas $140 Zona 400 (401-402-404-405) $120 Zona 500 (501-502-504-505) $100 Gramilla KFC Music $60

Las localidades Golden Circle y Gramilla corresponden a espacios de pie. Por su parte, el resto de las localidades cuentan con asientos numerados, lo que permitirá a los asistentes disfrutar del concierto desde la ubicación asignada al momento de la compra. Asimismo, la localidad 100 Extra está conformada por mesas para 10 personas; esta zona es de cupo muy limitado, ya que únicamente se encuentran disponibles 10 mesas.

HBarboza Producciones cuenta con una promoción especial para los seguidores de Beéle. Quienes adquieran una entrada en la localidad Gramilla KFC Music para el concierto del artista colombiano recibirán una entrada gratuita en Gramilla KFC Music para el Barboza Fest 2026. La promoción será válida por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Una vez realizada la compra, los clientes deberán escribir al WhatsApp 6161-0561 o al correo electrónico hola@kuikpei.com, para gestionar el envío de la entrada correspondiente al Barboza Fest. La promoción aplica únicamente para las entradas adquiridas bajo esta modalidad y está sujeta a restricciones y disponibilidad.

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una carrera en constante crecimiento, Beéle se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados de la música latina actual, gracias a una propuesta que fusiona ritmos urbanos, afrobeat, reggae y pop.

La producción recomienda al público adquirir sus boletos únicamente a través de www.kuikpei.com, el punto de venta oficial del evento.