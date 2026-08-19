﻿GOICOECHEA ESTRENA DOS CAMIONES PARA REFORZAR LA RECOLECCIÓN

• Las nuevas unidades beneficiarán a Guadalupe y Purral y cuentan con tecnología que permitirá mejorar el servicio y facilitar el trabajo de los recolectores

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

GUADALUPE, Goicoechea. La Municipalidad de Goicoechea adquirió dos nuevos camiones recolectores Howo, modelo 2026, que próximamente se incorporarán al servicio de recolección de residuos, con beneficio directo para Guadalupe y Purral.

Mejor recolección

El alcalde Fernando Chavarría explicó que la llegada de estas unidades permitirá atender mejor la demanda y aliviar la presión sobre una flotilla que cuenta con vehículos de hasta 25 años de antigüedad.

“Esto va a venir a trabajar un poquito y a facilitar la tarea de ellos mismos, que sabemos que trabajan en condiciones bastante duras”, señaló Chavarría.

Además, el municipio gestiona recursos para adquirir cinco recolectores más, con la meta de renovar cerca del 85 % de la flotilla de basura ordinaria.

Entrega de nuevos recolectores. El alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría (camisa gris claro), junto a, Gerson Fernández, Antonio Carrillo, Mario Montero Varela, Dennis Madrigal Cervantes y Daniela Tames Navarro, representantes de MTS, durante la entrega de los nuevos camiones recolectores que reforzarán el servicio en el cantón.

Eficiencia de los vehículos

Los nuevos camiones tienen capacidad de entre 14 y 15 toneladas y cuentan con tecnología como frenos ABS, sistema Euro 3 para reducir emisiones y cámaras de vi-sión trasera de 360 grados.

Andrés Montero, Mario Montero Varela, Dennis Madrigal Cervantes, representantes de la empresa MTS Multiser-vicos Costa Rica.

Gerson Fernández Celedón, representante de MTS Multiservicios Costa Rica, empresa que suministró los equipos y representa la marca en Costa Rica desde hace 12 años, destacó la robustez, tecnología y eficiencia de las unidades.

La negociación incluye tres años de garantía y 10 mantenimientos, además de capacitación para los operadores municipales. Fernández, señaló que los nuevos sistemas facilitan la conducción, pero requieren que los conductores conozcan y respeten los procedimientos de manejo.

El alcalde Fernando Chavarría también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la correcta disposición de los residuos y mantener limpios los espacios públicos. “Una comunidad limpia es como se ve su casa”, afirmó.

El sacerdote Arturo Morales Funcín tuvo a su cargo la bendición de los nuevos camiones recolectores que reforzarán el servicio de recolección de residuos en Goicoechea.