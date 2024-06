A sacar adelante al cantón de Goicoechea

• Alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría, analiza sus primeros días en la Alcaldía, “quiero darles las herramientas para que sean parte de este municipio”

Alejandro Fonseca Hidalgo, periodicogentehoy@yahoo.com

GUADALUPE, Goicoechea. A un mes y a pocos días lleva, Fernando Chavarría al frente de la Alcaldía de Goicoechea, pero aún así vale la pena repasar qué se ha encontrado y si las propuestas con las que llegó son realizables .

El alcalde municipal de Goicoechea, Lic. Fernando Chavarría Quirós, y las vicealcaldesas, Irene Campos Jiménez y Valeria Fernández Castillo, conversaron con funcionarios. Su intención es ponerse a las órdenes de los colaboradores, dar a conocer su estilo de trabajo y comprender cuáles son sus preocupaciones e inquietudes.

Las nuevas autoridades, que asumieron los cargos el miércoles 1.° de mayo del 2024, se reunieron con los empleados en el Palacio Municipal y en el Plantel Municipal.

Chavarría reconoce el esfuerzo de cada trabajador municipal y está convencido que su apoyo será fundamental para hacer que las cosas sucedan en el cantón.

Para empezar detalla dos situaciones. “En el municipio de Goicoechea lo que tenemos es que el servicio de recolección de basura no tradicional no se cobra. La Alcaldía tras anterior la daba una vez cada dos años aproximadamente. En la Alcaldía de don Rafael (Vargas) se empezó a implementar dos veces por año. Eso es gratuito para el usuario y no para el municipio. Hay que ver cómo sacamos los recursos y dar la capacidad. La gente ya se siente muy aclimatada y lo que era sacar la mesa rota o un televisor ya se ponen de acuerdo una comunidad”.

Agrega que el concepto siempre fue para beneficiar a personas físicas, pero se han encontrado casos donde alguien planifican una remodelación de una casa y se lo dejan todo a la Municipalidad.

Incluso indica que han identificado camiones con basura de otros cantones y eso les genera un desequilibrio importante.

“Por ejemplo la Policía Municipal no se está cobrando y más adelante se pensará en cobrar esos dos servicios”.

Le cuestionamos que si al conocer ya el panorama al que se enfrentará cambia en algo sus prioridades pero menciona que no. “Son las mismas, está administración en su mayoría concuerda con la pasada. En estos siete meses serán tema de acomodo de lo que la administración Chavarría Quirós quiere y darle las herramientas para que se sientan parte de este municipio”.

La vicealcaldesa, Irene Campos, colocó la Banda al alcalde, Fernando Chavarría.

Irene Campos Jiménez, primera vicealcaldesa, y Valeria Fernández Castillo, segunda vicealcaldesa, se juramentaron en sus respectivos cargos.

Carlos Murillo fue electo como vicepresidene del Concejo Municipal y Gloriana Carmona, como presidenta, fueron juramentados por William Fallas.

Es del criterio de que se debe tener informada a la población y no hacer cosas a la brava porque en muchos temas primero debe existir una concientización. Le gusta que existan procesos de aprendizaje y maximizar los recursos.

De su relación con el Concejo Municipal repasa que “hay un par de regidores en oposición y se les respeta. Nosotros de nueve sacamos dos regidores. Yo soy muy de consensuar. Hay que ver que son otras maneras de pensar y al final representan a una proporción de la población de Goicoechea”.

Promete apertura pero indica, “no voy a permitir que una persona quiera obstruir solo por hacerlo. En ese caso yo lo voy a denunciar porque no es justo que venga y hable mal de la Municipalidad o de la Alcaldía solamente para no progresar”.

Haber sido regidor le ayuda a entender a lo que se enfrenta en este nuevo cargo, sobre todo con relación al tema político. “Y es que a veces se piensa que el Alcalde no es transparente o no quiere aprobar algunas cosas pero hay procesos y se necesita una muy buena comunicación”.

Dice que estará dispuesto a que otros compañeros salgan también en las fotos, pues él piensa en el bien de la comunidad.