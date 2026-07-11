Graduados de universidades públicas y privadas del país acceden a las mismas oportunidades laborales, según nuevo informe

El informe también revela que el retorno de inversión educativa es prácticamente idéntico: 47,5% en universidades públicas y 47,3% en privadas estiman recuperar su inversión en 24 meses o menos

Carolina Méndez / cmendez@comunicacionesencial.com

SAN JOSÉ. Costa Rica. Estudiar en una universidad pública o privada abre las mismas oportunidades profesionales y genera un retorno de inversión equivalente en Costa Rica. Así lo revela la Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica 2025, elaborada por Insight Ed, el área de inteligencia de mercado de Aurens Global.

El estudio midió la apertura de puertas profesionales, indicador que refleja en qué medida la formación universitaria facilitó el acceso al mercado laboral y obtuvo una calificación de 8,41 sobre 10 en ambos tipos de institución. En cuanto al retorno de inversión, el 47,5% de los graduados de universidades públicas estima recuperar su inversión educativa en 24 meses o menos, frente al 47,3% de los graduados de instituciones privadas: una diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales.

“Durante muchos años, el nombre de la universidad en el currículum pesó más que las competencias del profesional. El mercado laboral costarricense está cambiando ese criterio, hoy los empleadores priorizan habilidades concretas tales como: pensamiento crítico, adaptabilidad, manejo de tecnología, que no son exclusivas de ningún tipo de institución”, expresó Llobelky Hasbun, vocera de Aurens Global.

Independientemente del tipo de institución, el sistema universitario costarricense recibe una valoración positiva de sus egresados durante el 2025. El 91,3% considera que estudiar una carrera valió la pena y obtuvo un NPS (Net Promoter Score, índice que mide satisfacción y disposición a recomendar en una escala de -100 a +100) de +61,9, calificado como “excelente” según benchmarks internacionales de educación superior.

Hasbun añadió que los datos confirman lo que quienes trabajan en orientación vocacional han observado en los últimos años: en el mercado costarricense, que tiene un comportamiento atípico respecto a otros países de la región, la entrada a un puesto de trabajo, depende cada vez más de las competencias que se desarrollan en la universidad y no del tipo de institución donde se estudió.

El hallazgo adquiere mayor relevancia si se considera que la Radiografía Laboral de Graduados incluye 41 instituciones educativas de educación terciaria públicas y privadas en las 7 provincias del país.

“Contar con datos completos nos permite una lectura que antes no era posible: cuando analizás el panorama integral, públicas y privadas juntas, lo que emerge es un sector que, en términos generales, está cumpliendo su promesa. Los graduados se insertan, valoran su experiencia y recuperan su inversión. Esa imagen no existía antes porque siempre faltaba la mitad del mapa”, señaló Gabriel García, Director de Inteligencia de Mercados de Aurens Global.

Además de lo revelado sobre instituciones públicas y privadas, el informe también ofrece una mirada al estado general del panorama de educación superior, a partir de tres ejes: la valoración que hacen los egresados de su experiencia, su acceso al mercado laboral y el impacto del nivel académico en sus ingresos.

El sistema universitario costarricense, es bien valorado por sus egresados

Independientemente del tipo de institución, el sistema universitario costarricense recibe una valoración positiva de sus egresados durante el 2025. El 91,3% considera que estudiar una carrera valió la pena y obtuvo un NPS (Net Promoter Score, índice que mide satisfacción y disposición a recomendar en una escala de -100 a +100) de +61,9, calificado como “excelente” según benchmarks internacionales de educación superior.

Respecto a la inserción laboral, el informe da a conocer también que el 87,4% de los graduados tiene trabajo activo al momento de la encuesta, mientras que el 64,6% consiguió empleo en menos de tres meses tras graduarse.

En materia de ingresos, el nivel académico es el factor más directamente asociado al salario mensual: quienes poseen maestría reportaron ingresos promedio de ₡1.239.943, frente a ₡672.222 entre quienes cuentan únicamente con bachillerato, una diferencia del 84,5%.

“Lo que este informe deja en evidencia es que el sistema universitario costarricense, en su conjunto, está cumpliendo. Los graduados encuentran empleo, valoran su formación y recuperan su inversión, sin importar dónde estudiaron. Esa es una buena noticia para el país y un punto de partida sólido para seguir fortaleciendo la educación superior.”, añadió la vocera de Aurens Global.

Para conocer más de este y otros informes de educación en Costa Rica, puede ingresar al sitio web www.aures.com o escribir al correo electrónico info@aurens.com

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Sobre la Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica

Este es el primer estudio nacional que mide simultáneamente percepción universitaria, inserción laboral, ingresos y retorno de inversión educativa de los graduados universitarios costarricenses. Fue elaborado por Insight Ed, de Aurens Global, con base en 1.008 encuestas completadas en febrero de 2025. La investigación incluyó a graduados con título obtenido en los últimos 10 años.. A diferencia de estudios previos enfocados únicamente en las universidades estatales, este estudio incluye instituciones privadas, lo que ofrece una imagen más completa del sistema de educación superior costarricense.

Sobre Aurens Global

Aurens Global es una empresa costarricense con más de 20 años de trayectoria, especializada en el desarrollo de experiencias digitales y servicios estratégicos para el sector educativo. A través de un ecosistema de plataformas, herramientas vocacionales e inteligencia de datos, apoya la toma de decisiones en educación superior y la conexión entre personas y el mercado laboral. Entre sus iniciativas se encuentran universidades.cr, Personalidad Vocacional y Plasma. Su misión es transformar futuros para crear sociedades más felices. Para más información: aurens.com.