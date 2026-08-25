INVU Evoluciona y presenta nueva etapa con portafolio de proyectos por más de $344 millones

Se presenta una nueva etapa institucional enfocada en vivienda, ahorro, inversión y planificación territorial.

Blëlë y Generación SAP encabezan esta transformación.

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SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) conmemora sus 72 años de historia con el inicio de una nueva etapa institucional bajo un concepto que resume su transformación: INVU Evoluciona.

En el marco de su aniversario, la institución presentó un portafolio de proyectos que colocaría 3400 soluciones estimado en más de más de $344 millones, con el que retoma un papel protagónico en el desarrollo de soluciones habitacionales, impulsa nuevos modelos de vivienda e inversión y fortalece su participación en la planificación y renovación urbana del país.

La transformación se expresa en cuatro grandes líneas de acción: el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales con nuevas alianzas estratégicas, la evolución del Sistema de Ahorro y Crédito y el fortalecimiento de la planificación territorial utilizando aplicaciones con Inteligencia Artificial.

“Durante 72 años el INVU ha sido parte de la historia de Costa Rica. Hoy el INVU evoluciona con visión, innovación y alianzas, para convertir las necesidades de vivienda de las personas en soluciones concretas. El portafolio que hoy presentamos, la transformación del Sistema de Ahorro y Crédito, el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y el fortalecimiento de la planificación territorial son evidencia de que el INVU está evolucionando, fortaleciéndose, avanzando y recuperando su protagonismo. No estamos hablando solamente de una nueva etapa para el INVU; estamos hablando de nuevas oportunidades de vivienda para los costarricenses”, afirmó el presidente ejecutivo del INVU, Johnny Leiva.

El primer proyecto de este portafolio es Blëlë, un desarrollo habitacional ubicado en Curridabat que contará con 156 soluciones habitacionales, con áreas aproximadas de entre 36 y 73 m², además de espacios comerciales, áreas de trabajo, zonas recreativas, plaza urbana, juegos infantiles, estacionamiento para bicicletas y una zona de protección de quebrada.

El desarrollo representa además el reinicio de los proyectos habitacionales propios del INVU dirigidos a sectores de ingresos medios, mediante una propuesta de vivienda vertical que busca aprovechar de mejor manera el suelo urbano y acercar a las personas a servicios, comercio y equipamientos.

Blëlë incorporará criterios de sostenibilidad, diseño bioclimático, eficiencia en el uso de los recursos y diseño universal. Su nombre, inspirado en el idioma cabécar y asociado con el inicio de algo, refleja el momento que vive la institución.

INVU y BCR unen capacidades. Como parte de este nuevo impulso, el INVU y el Banco de Costa Rica (BCR) suscribieron un convenio que permitirá utilizar un fideicomiso como vehículo para la construcción, financiamiento y desarrollo del proyecto Blëlë. La alianza permitirá combinar la experiencia del INVU en materia habitacional y urbanística con las capacidades financieras y fiduciarias del banco estatal, generando un mecanismo que facilite llevar los proyectos del portafolio desde su estructuración hasta su ejecución.

“Firmar este acuerdo con el INVU reviste de especial importancia para el Banco de Costa Rica porque nos permite afianzar las acciones en torno al marco interinstitucional para la investigación y desarrollo de un modelo de negocio que habilite el desarrollo de unidades habitacionales con una estructuración social y ambientalmente responsable. Estamos muy orgullosos de sellar el primer paso hacia la transformación urbanística de la mano con el INVU y nuestra figura de fideicomisos”, afirmó Evelyn Aguilar, Subgerente de Negocios del BCR.

Además, el INVU habilitó en línea el registro de personas interesadas en adquirir una de las soluciones habitaciones en Blëlë, facilitando el acceso a información del proyecto y acercando el proceso a una ciudadanía cada vez más digital, priorizado para los clientes INVU que ya formen parte del Sistema.

El SAP alcanza una nueva generación

La transformación también alcanza a uno de los principales protagonistas de la historia del INVU: el Sistema de Ahorro y Crédito. Después de 71 años acompañando a las familias costarricenses, el SAP evoluciona hacia un modelo más moderno, digital, flexible y conectado con las nuevas generaciones, bajo el concepto Generación SAP.