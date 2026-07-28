LLEGADAS  DE TURISTAS MANTIENEN CRECIMIENTO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, MIENTRAS EL SECTOR REFUERZA ACCIONES FRENTE A UN DESAFIANTE ENTORNO

• El comportamiento del tipo de cambio continúa siendo una preocupación para el sector. La apreciación del colón frente al dólar ha encarecido la experiencia turística para muchos visitantes internacionales y ha afectado los ingresos de numerosas empresas que perciben sus ventas en dólares mientras operan con costos locales crecientes

SAN JOSÉ, Costa Rica. Las llegadas internacionales de turistas por vía aérea a Costa Rica durante el primer semestre de 2026 muestran resultados positivos en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, México y varios países europeos. Sin embargo, Proimagen Costa Rica observa con cautela el comportamiento de la demanda para la segunda mitad del año, en un contexto marcado por la temporada baja, la incertidumbre económica internacional y una creciente competencia regional.

De acuerdo con los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Estados Unidos continúa siendo el principal motor del turismo hacia Costa Rica, con más de 966.000 llegadas aéreas durante el semestre y un crecimiento de 4,9%. Canadá registró el mayor dinamismo entre los principales mercados emisores, con un aumento de 26,5%, mientras que México consolidó su posición como el principal mercado latinoamericano con un crecimiento de 8,4%. Entre los mercados europeos destacaron España, Países Bajos, Italia y Alemania, Reino Unido que reportaron incrementos superiores al promedio.

No obstante, el comportamiento de las llegadas refleja una realidad que merece atención. El crecimiento se concentra principalmente en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría presenta tasas de crecimiento significativamente más moderadas.

Según la Asociación Proimagen Costa Rica, los próximos meses representan un desafío para la industria turística nacional. Más allá de los resultados positivos observados en algunos mercados durante el primer semestre, el sector comienza a enfrentar condiciones menos favorables asociadas a la temporada baja, una menor dinámica en las consultas y solicitudes de viaje reportadas por empresas turísticas, así como un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica y los conflictos geopolíticos que continúan afectando las decisiones de viaje de los consumidores.

A estos factores coyunturales se suman desafíos estructurales que han venido impactando la competitividad del destino. Uno de los principales es el alto costo de Costa Rica frente a otros países de la región, una realidad que influye cada vez más en la decisión de los viajeros internacionales, especialmente en mercados sensibles al precio. Los costos asociados al hospedaje, alimentación, transporte y operación turística han aumentado la presión sobre las empresas y reducen la capacidad del país para competir en igualdad de condiciones con otros destinos.

Los próximos meses representan un desafío para la industria turística nacional. Más allá de los resultados positivos observados en algunos mercados durante el primer semestre, el sector comienza a enfrentar condiciones menos favorables asociadas a la temporada baja, una menor dinámica en las consultas y solicitudes de viaje reportadas por empresas turísticas, así como un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica y los conflictos geopolíticos que continúan afectando las decisiones de viaje de los consumidores.

Asimismo, el comportamiento del tipo de cambio continúa siendo una preocupación para el sector. La apreciación del colón frente al dólar ha encarecido la experiencia turística para muchos visitantes internacionales y ha afectado los ingresos de numerosas empresas que perciben sus ventas en dólares mientras operan con costos locales crecientes. Esta situación ha sido señalada por diversos actores de la industria como uno de los factores que más inciden actualmente en la competitividad del destino.

Adicionalmente, persisten retos relacionados con la infraestructura turística, los tiempos de espera en aeropuertos, el estado de algunas carreteras y una competencia regional cada vez más agresiva en materia de promoción, conectividad aérea e incentivos para atraer visitantes. En este contexto, el fortalecimiento de la promoción internacional y de las acciones comerciales será determinante para estimular la demanda y mantener el posicionamiento de Costa Rica en sus principales mercados emisores.

Ante este panorama, Proimagen Costa Rica ha reforzado durante 2026 su estrategia de promoción y comercialización internacional con el objetivo de estimular la llegada de visitantes y apoyar a la industria turística nacional. Como parte de estas acciones, la organización recibirá durante el año a 210 agentes de viajes provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa, México y Suramérica, quienes conocerán directamente la oferta turística costarricense mediante viajes de familiarización.

La Asociación también mantiene programas permanentes de capacitación para agentes de viajes en español e inglés, incorporando este año nuevas herramientas como el Podcast de Proimagen Costa Rica, diseñado para fortalecer el conocimiento sobre los productos y destinos turísticos del país. Asimismo, continúa desarrollando Road Shows en mercados prioritarios junto con empresarios turísticos nacionales, combinando promoción, capacitación y generación de oportunidades comerciales.

Estas iniciativas se complementan con un trabajo constante de inteligencia de mercados, análisis de tendencias y desarrollo de herramientas comerciales, con el fin de fortalecer la competitividad del destino y mantener la presencia de Costa Rica en los principales mercados emisores de turistas.

Acerca de Proimagen Costa Rica

La Asociación Proimagen Costa Rica es una organización privada sin fines de lucro dedicada a la promoción internacional del país como destino turístico, mediante acciones de comercialización, capacitación, inteligencia de mercados y generación de oportunidades de negocio para la industria turística nacional. Gracias al respaldo y compromiso de sus asociados, Proimagen se posiciona como una de las asociaciones turísticas más grandes, sólidas y representativas de Costa Rica, con un papel fundamental en el fortalecimiento y la proyección internacional del sector turístico nacional.