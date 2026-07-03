MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD TRANSFORMA ESTAS VACACIONES EN UNA AVENTURA CULTURAL PARA LAS FAMILIAS

Museos, talleres, música, tecnología y actividades al aire libre forman parte de una programación especial diseñada para compartir, aprender y crear.

Wendy Segura Calderón / Unidad de Comunicación

SAN JOSÉ, Costa Rica. El receso de medio período se convierte en una oportunidad para explorar, crear y compartir en familia con la programación especial que impulsa el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en distintos espacios culturales del país.

Tecnología, arte, música, dinámicas lúdicas, talleres creativos, cuentacuentos y experiencias vinculadas con la naturaleza integran una agenda pensada para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas encuentren nuevas formas de vivir la cultura durante estas vacaciones.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares, estimular el aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades creativas mediante experiencias participativas y accesibles. A través de una oferta diversa e interactiva, el MCJ propone transformar el tiempo libre en momentos de descubrimiento, disfrute y conexión con el patrimonio, las expresiones artísticas y los elementos que fortalecen la identidad costarricense.

Consulte el detalle de las programaciones por institución, a continuación:

Archivo Nacional

Martes 14 de julio, 5 p. m. a 8 p. m., Archivo Nacional, Zapote. Visita guiada en el Archivo Nacional. Dirigidas a todo público. Formulario de inscripción estará disponible en el Facebook: Archivo Nacional de Costa Rica donde se publicará el formulario respectivo para inscribirse. Cupo limitado, se dispone de parqueo hasta agotar existencia.

Bibliotecas Públicas

Lunes 6 de julio, 10:30 a. m. a 11:30 a. m. Vacaciones en la Biblioteca: Sesión 1: Actividad de estimulación para niñez entre 0 y 5 años, Biblioteca Pública de Ciudad Colón.

Martes 7 de julio, 10:30 a. m. A 11:30 a. m., Biblioteca Pública Alajuela. Taller: Aprende cómo hacer plasticina casera. Dirigido a niñez de 6 a 12 años. Gratuito.

Martes 7 de julio, 2 p. M. A 3 p. M., Biblioteca Pública Alajuela. Dirigida a niñez de 6 a 12 años.

Miércoles 8 de julio, 9:30 a. m., Biblioteca Pública Cartago. ¡Cuentos y vacaciones: Cuentacuentos familiar! Dirigida a la niñez de 0 a 5 años.

Miércoles 8 de julio, 10 a. m. Biblioteca Nacional. Taller infantil “Tejonero del mar” con la escritora costarricense Leda Cavallini. Para niñez de 4 a 12 años.

Miércoles 8 de julio, 10:30 a. m. a 11:30 a. m. Biblioteca Pública de Desamparados. Vacaciones en mi biblioteca: Juegos y más (Sesión 1): Dinámica lúdica infantil dirigida a la niñez de 0 a 5 años.

Miércoles 8 de julio, 2 p. m a 3 p. m. Biblioteca Pública Cartago. Vacaciones en la biblioteca: juegos tradicionales, dirigido a la niñez de 6 a 12 años

Miércoles 8 de julio, 2:30 p. m. a 4:30 p. m. Biblioteca Pública de Ciudad Colón.

Jueves 9 de julio, 9:30 a. m. a 10:30 a. m., Biblioteca Pública de Cartago. Cuentos y más cuentos en vacaciones: Cuentacuentos Familiar. Dirigido a la niñez de 0 a 5 años

Viernes 10 de julio, 10 a. m. Biblioteca Nacional. Taller infantil “La fábrica de hacer cuentos” con el escritor costarricense Carlos Rubio.

Viernes 10 de julio, 2 p. m. a 4 p. m., Biblioteca Pública de Cartago. Vacaciones en la biblioteca: elaborando mi papalote. Para la niñez de 6 a 12 años.

Martes 14 de julio, 10:30 a. m. A 11:30 a. m., Biblioteca Pública de Cartago. Vacaciones entre cuentos, abuelos y nietos. Dirigido a la niñez de 6 a 12 años y no

Miércoles 15 de julio, 10 a. m., Biblioteca Nacional. Taller infantil “Musicando la lectura” con Natalia Esquivel. Para la niñez de 4 a 12 años.

Jueves 16 de julio, 10 a. m. a 6 p. m., Biblioteca Pública de Garabito. Vacaciones en la biblioteca, dirigido a niñez de 6 a 12 años.

Jueves 16 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía, Biblioteca Pública de Ciudad Quesada. Vacaciones creativas: Dibujando nuestra cultura. Actividad en conmemoración del Aniversario del MCJ. Dirigido a la niñez.

Viernes 17 de julio, 10 a. m., Biblioteca Nacional. Taller infantil de pintura a cargo del artista Fabio Serdas. Para niñez de 4 a 12 años.

Dirección de Gestión Sociocultural

Martes 7 de julio, 1 p. m., Biblioteca Pública Municipal de Naranjo. Taller de acuarelas, dirigido a personas mayores de 6 años. Cupo limitado, inscripción: 2451-1440

Sábado 11 de julio, 10 a. m., Salón Comunal del Residencial La Fundación, El Tejar de El Guarco. Taller de compostaje dirigido a personas jóvenes y adultas. Cupo: 15 espacios. Inscripción: 8713-5439, Hannya Leitón, de la organización Nido de Halcón.

Del viernes 10 al 12 de julio, Casa de la Cultura de Cahuita, Limón. De Mar a Mar: Encuentro de músicas y saberes. Dirigido a todo público. Información al tel.: 8419-2537, con Maritza Morales, gestora sociocultural.

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

Miércoles 8 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía, Sala 2, MADC. Taller “Montañas cayendo del cielo”. Dirigido a niñez de 4 a 10 años. Gratuito e incluye materiales. Requisitos: merienda y ropa cómoda.

La programación consta de más de 30 iniciativas dirigidas a la niñez, juventud y sus familias e incluye un Boot Camp de Inteligencia Artificial para Soluciones Sociales: espacio tecnológico Arena GEEK. y talleres artísticos.

Museo Nacional

Martes 7 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller Memorias naturales en origami. Dirigido a niñas y niños de 5 años en adelante, cupo: 25 personas. Gratuito. Requisitos: ropa cómoda y merienda.

Miércoles 8 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller Exploradores del Museo: Misión Patrimonio. Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, cupo: 25 personas. Gratuito. Requisitos: ropa cómoda y merienda.

Jueves 9 de julio, 9 a. m. a 12 mediodía. Taller tarjetas con material vegetal. Dirigido a la niñez de 7 años en adelante, cupo: 40 personas. Gratuito. Requisitos: ropa cómoda y merienda.

Viernes 10 de julio, 9 a. m. a 12 mediodía. Taller pintura de carretas típicas. Dirigido a personas mayores de 7 años, cupo 40 personas. Costo: ₡5.000 colones para materiales. Materiales: ropa que se pueda ensuciar y merienda

Martes 14 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller Arte Accesible. Gratuito. Dirigido a personas mayores de 5 años, cupo 20 personas. Requisitos: ropa cómoda y merienda

Miércoles 15 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller: El carnaval de los animales, danza y movimiento para niñez de 5 a 12 años. Cupo:25 cupos. Requisitos: ropa cómoda y merienda

Jueves 16 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller pintura para el alma, marcadores de alcohol. Dirigido a personas mayores de 5 años, cupo 40 personas. Costo: 5.000 colones para materiales. Materiales: ropa que se pueda ensuciar y merienda

Jueves 16 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Plataforma TEAMS. Taller virtual Los árboles nuestros amigos. Dirigido a niñez de 7 a 12 años. Materiales: 2 cartulinas tamaño carta, una puede ser de color café para imprimir los moldes. Lápices de color o marcadores, goma en barra, tijeras.

Viernes 17 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía. Taller Viaje al interior del volcán. Dirigido a personas de 5 a 12 años, cupo: 25 años. Materiales: merienda y ropa que se pueda ensuciar

Viernes 17 de julio, 10 a. m. a 12 mediodía, Plataforma TEAMS. Taller virtual Huellas del pasado. Dirigido a la niñez, de 7 a 12 años. Materiales: 6 cartulinas blancas para imprimir moldes, lápices de color, goma y tijeras.

Parque La Libertad

La programación consta de más de 30 iniciativas dirigidas a la niñez, juventud y sus familias e incluye un Boot Camp de Inteligencia Artificial para Soluciones Sociales: espacio tecnológico Arena GEEK. y talleres artísticos como: creación de Fanzines:clases familiares de jazz: cuentacuentos, taller ecológico Guardianes de Semillas y el taller sobre el uso seguro y acuerdos para el manejo de pantallas en el hogar. Inscripciones en el enlace: https://bit.ly/4vC0YFi , por temas de cupos disponibles. Consulte el cronograma completo de actividades en el Facebook: Parque La Libertad