MUJERES DE PEREZ ZELEDÓN RECIBIRAN CAPACITACÓN PARA IMPULSAR SUS NEGOCIOS

• INAMU ofrece fondos no reembolsables para emprender

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) continúa promoviendo acciones para que más mujeres y organizaciones de mujeres a nivel nacional puedan emprender y sostener sus negocios a lo largo de los años. Para lograrlo, la institución apuesta por el programa FOMUJERES, una iniciativa que gira dineros que no se deben devolver, y que pueden ser destinados a compra de materia prima, equipo, formalización de su negocio o publicidad.

Para aprender a accesar a este programa, conocer el proceso de postulación, sus requisitos, las herramientas disponibles para valorar el nivel de desarrollo de sus proyectos y las oportunidades de apoyo, funcionarias de la regional Brunca del INAMU impartirán una charla informativa en San Isidro de El General y otra en las Mesas de Pejibaye.

En las Mesas de Pejibaye la capacitación será el miércoles 15 de julio, a las 9:00 a.m., en el salón comunal de Las Mesas de Pejibaye. La otra capacitación será en el Complejo Cultural de San Isidro de El General, el jueves 16 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

Las mujeres interesadas en conocer más sobre FOMUJERES pueden acercarse a estas localidades. Para más información pueden ingresar al sitio web: https://www.inamu.go.cr/es/fomujeres. También pueden solicitar información llamado al teléfono 1125 del INAMU.

“Los recursos que tiene el INAMU son de las mujeres, por eso nos estamos acercando a ellas, para que conozcan los beneficios que tiene FOMUJERES y la forma en que pueden tener acceso a este capital semilla que NO debe ser devuelto, sino que es una inversión que el Estado hace en ellas para que logren emprender. Recordemos que cuando una mujer fortalece su emprendimiento, fortalece también su autonomía, amplía sus oportunidades y contribuye al desarrollo económico de su familia y de su comunidad”, puntualizó Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.

En las Mesas de Pejibaye la capacitación será el miércoles 15 de julio, a las 9:00 a.m., en el salón comunal de Las Mesas de Pejibaye. La otra capacitación será en el Complejo Cultural de San Isidro de El General, el jueves 16 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

El año anterior el programa FOMUJERES permitió que más de 460 mujeres de todo el país recibieran capital semilla para fortalecer sus actividades productivas, reafirmando el compromiso institucional con la autonomía económica de las mujeres.

FOMUJERES es el Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, un mecanismo de apoyo impulsado por el INAMU que brinda fondos no reembolsables para fortalecer emprendimientos, actividades productivas y organizaciones de mujeres en distintas áreas económicas. El programa busca ampliar las oportunidades de generación de ingresos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.